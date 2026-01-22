শুধু পানি নয়, মেঝে পরিষ্কারে চাই বিশেষ যত্ন

শুধু পানি নয়, মেঝে পরিষ্কারে চাই বিশেষ যত্ন
ঘর গোছানো, বাসন মাজা, রান্না প্রায় সব কাজই অনেক সময় নারীকে একা হাতে সামলাতে হয়। কাজের চাপের কারণে ঘরের মেঝের দিকে আলাদা করে নজর দেওয়া সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে প্রতিদিন নিয়ম করে মেঝে মোছা অনেকের পক্ষেই কঠিন। আবার মুছলেও অনেক সময় মেঝে পরিষ্কার বা চকচকে দেখায় না।
তাই প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহেএকদিন একটু সময় নিয়ে যত্নসহকারে মেঝে পরিষ্কার করা জরুরি। সঠিক উপায়ে পরিষ্কার করলে মেঝে যেমন ঝকঝকে হবে, তেমনই থাকবে জীবাণুমুক্তও।
শুধু পানি দিয়ে মেঝে মোছা যথেষ্ট নয়
পানি দিয়ে মেঝে মোছার ফলে উপরের ধুলা পরিষ্কার হয় ঠিকই, কিন্তু মেঝেতে জমে থাকা জীবাণু থেকে যায়। তেলচিটে ভাব, পুরোনো দাগছোপ বা মেঝের গভীরে লেগে থাকা ময়লাও শুধু পানি দিয়ে সহজে ওঠে না। ফলে বাইরে থেকে পরিষ্কার মনে হলেও মেঝেতে পা দিলেই বোঝা যায়, আসলে ঠিকভাবে পরিষ্কার হয়নি। এ কারণেই সপ্তাহে একদিন বিশেষ পদ্ধতিতে মেঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
সপ্তাহে একদিন যেভাবে মেঝে পরিষ্কার করবেন
সরাসরি পানি দিয়ে মোছার বদলে ড্রাই স্ক্রাবিং করুন। মেঝের ওপর সমপরিমাণ লবণ ও বেকিং সোডা ছড়িয়ে দিন। এরপর একটি ব্রাশ দিয়ে ভালো করে মেঝে ঘষে নিন। এই মিশ্রণটি মেঝেতে জমে থাকা তেল, ময়লা ও দাগছোপ তুলতে খুব কার্যকর। ঘষা শেষ হলে ঝাঁড়ু বা শুকনো কাপড় দিয়ে অতিরিক্ত লবণ ও বেকিং সোডা পরিষ্কার করে ফেলুন। এরপর গরম পানি দিয়ে মেঝে মুছুন। গরম পানি মেঝের গভীরের ময়লা তুলতে সাহায্য করে এবং ডিপ ক্লিনিংয়ে বেশ কার্যকর। চাইলে গরম পানির বালতিতে কয়েক ফোঁটা তরল সাবান বা ফ্লোর ক্লিনার মিশিয়ে নিতে পারেন। এতে মেঝে আরও পরিষ্কার হবে এবং সুন্দর চকচকে ভাব আসবে।
সপ্তাহে একদিন এইভাবে মেঝে পরিষ্কার করলে প্রতিদিন আলাদা করে কষ্ট করতে হবে না। ঘর থাকবে পরিচ্ছন্ন, মেঝে থাকবে ঝকঝকে।
সূত্র: দ্য স্প্রুস, বেটার হোমস অ্যান্ড গার্ডেনস
