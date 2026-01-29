পেট লুকিয়ে দারুণ ছবি তোলার কৌশল

পেট লুকিয়ে দারুণ ছবি তোলার কৌশল
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেতা অনন্ত জলিলের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে তিনি অনেক কষ্টে নিজের পেট লুকানোর চেষ্টা করে পোজ দিচ্ছেন। এই বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ট্রল হচ্ছে। তবে এটা যে শুধু অনন্ত জলিলই করেন তা নয়, আমার সবাই ছবি তোলার সময় নিজেকে সুন্দর ও ফিট দেখানোর চেষ্টা করে থাকি। মনের অজান্তেই এমন কিছু কাজ করি যেটার কারণে হাসির পাত্র হতে হয়।
তবে যৌক্তিক ভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন যে বিষয়টি হাসির নয়, বরং এটি একটি মানসিক ব্যাপার। নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক গুণ। তাই এটা খারাপ ভাবে না দেখে এর ভালো দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আর এই লেখাটি তাদের জন্য যারা পেট লুকিয়ে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে চান। সঠিক পোজ, অ্যাঙ্গেল এবং কিছু ছোটখাটো কৌশল ব্যবহার করলে আপনিও পেট লুকিয়ে দারুণ ছবি তুলতে পারবেন।
স্ট্যান্ডিং পোজের ম্যাজিক: ছবিতে দাঁড়িয়ে পোজ নেওয়ার সময় শুধু সোজা দাঁড়াবেন না। একটু পাশের দিকে শরীর বাঁকিয়ে দাঁড়ান। পা একটিকে সামনের দিকে রাখুন এবং কোমর সামান্য বাঁকান। এই পোজ আপনার পেটকে কম ফোলা দেখাবে এবং ছবি আরও স্টাইলিশ হবে।
হাতের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ: হাত যদি দেহের পাশে ঝুলে থাকে, তা পেটকে আরও বড় দেখাতে পারে। তাই হাতের অবস্থান পরিবর্তন করুন। হাত হালকা ভাবে কোমর বা পকেটে রাখুন, বা সামান্য শরীরের সামনের দিকে নিয়ে আসুন। এতে ছবি প্রাকৃতিক দেখাবে এবং পেট কম বোঝাবে।
সঠিক লাইট ব্যবহার: লাইট বা আলো ছবি তোলার সবচেয়ে বড় বন্ধুর মতো। সামনের আলো ব্যবহার করুন যা সরাসরি মুখের দিকে পড়বে। হালকা শেডেড বা ডিফিউজড লাইট পেটের অঙ্গকে মোলায়েমভাবে ঢেকে দেবে। খুব উজ্জ্বল বা উপরের আলো পেটকে বড় দেখাতে পারে, তাই খেয়াল রাখুন।
পোশাকের কৌশল: ছোটখাটো ট্রিকসের মধ্যে পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বডি-ফিট পোশাক না পরে সামান্য ঢিলা, কিন্তু স্লিম ফিট পোশাক পরা ভালো। ডার্ক বা মিউটেড রঙের পোশাক পেটকে কম ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। লম্বা লাইন বা ভার্টিকাল স্ট্রিপ ব্যবহারে দেহ দেখতে লম্বা ও পাতলা মনে হবে।
আরও পড়ুন:
- রুমিন ফারহানার মতো চোখে কাজল দেবেন যেভাবে
- ‘আঙ্কেল’ নয়, কেন ‘ভাইয়া’ ডাকলে খুশি হয় পুরুষেরা
- সমবয়সী না বয়সে ব্যবধান, কোন দাম্পত্য বেশি টেকসই?
সঠিক অ্যাঙ্গেল: ক্যামেরার অবস্থানও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামেরা যদি সামান্য উপরের দিকে থাকে এবং আপনি সামান্য উপরে তাকান, তাহলে পেট কম বোঝা যাবে। নিচ থেকে ছবি তোলার সময় পেট বেশি চোখে পড়তে পারে। তাই এড়িয়ে চলাই ভালো।
হালকা ঘুরানো বা টুইস্টিং: ছবিতে সামান্য কোমর ঘুরিয়ে বা শরীর হালকা টুইস্ট করে দাঁড়ালে পেট লুকানো যায়। পুরো শরীর সোজা না রাখলে ছবিতে প্রাকৃতিক লুক আসে এবং ফ্ল্যাট পেটের ইফেক্ট পাওয়া যায়।
মজা ও আত্মবিশ্বাস: সবচেয়ে বড় কৌশল হলো আত্মবিশ্বাস। পেট লুকানো ঠিকই, কিন্তু হাসি বা মজা মিশিয়ে ছবি তুললে ছবি আরও প্রাণবন্ত দেখাবে। আত্মবিশ্বাসী মুখভঙ্গি সবসময় দেহের ছোটখাটো অংশকে সাপোর্ট করে।
প্র্যাকটিস: শুধু একটি বা দুটি ছবি তোলার চেষ্টা করবেন না। ভিন্ন ভিন্ন অ্যাঙ্গেল, হালকা বাঁকা পোজ, হাতের অবস্থান সব পরীক্ষা করুন। যত বেশি প্র্যাকটিস, তত সহজে বুঝবেন কোন অ্যাঙ্গেল আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো।
পেট লুকানো মানেই আপনার প্রকৃত দেহ লুকানো নয়। এটি কেবল ছবি তোলার একটি ছোট কৌশল। সঠিক পোশাক, হালকা পোজ, সঠিক লাইট ও ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করলে আপনার ছবি হবে আরও ফ্ল্যাট, স্টাইলিশ এবং আত্মবিশ্বাসী। ছবিতে দারুণ দেখাতে হলে শুধু কৌশল নয়, নিজের উপর বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই পেটের চিন্তা ছাড়াই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান, মজা করুন এবং নিজের জন্য ছবি তুলুন।
জেএস/