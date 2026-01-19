রুমিন ফারহানার মতো চোখে কাজল দেবেন যেভাবে
রাজনীতির মঞ্চে দৃঢ় বক্তব্যের পাশাপাশি নিজের সংযত অথচ শক্ত উপস্থিতির জন্য আলাদা করে নজর কাড়েন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। তার চোখে টানা কাজল যেন কেবল সাজগোজ নয়; এটি ব্যক্তিত্বেরই এক নীরব প্রকাশ। অতিরিক্ত মেকআপ ছাড়াই কীভাবে তার মতো গভীর, স্পষ্ট আর আত্মবিশ্বাসী কাজল লুক পাওয়া যায়, চলুন জেনে নেওয়া যাক ধাপে ধাপে।
চোখ প্রস্তুত করুন আগে: কাজল দেওয়ার আগে চোখের চারপাশ পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা জরুরি। হালকা ময়েশ্চারাইজার বা আইক্রিম ব্যবহার করলে কাজল সহজে বসে এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়। খুব বেশি তেলতেলে থাকলে কাজল ছড়িয়ে যেতে পারে।
সঠিক কাজল বেছে নিন: রুমিন ফারহানার চোখের কাজলের বিশেষত্ব হলো গাঢ় কালো, কিন্তু অতিরিক্ত ঝকঝকে নয়। তাই সফট ম্যাট বা ডিপ ব্ল্যাক কাজল বেছে নিন। খুব চকচকে বা রঙিন কাজল এড়িয়ে চলাই ভালো।
নিচের চোখে প্রথম টান: প্রথমে নিচের ওয়াটারলাইনে হালকা থেকে মাঝারি চাপ দিয়ে কাজল টানুন। একবারে বেশি চাপ না দিয়ে ধীরে ধীরে গাঢ় করুন। এতে চোখ বড় ও স্পষ্ট দেখাবে, কিন্তু কৃত্রিম লাগবে না।
ওপরের চোখে সংযত রেখা: ওপরের ওয়াটারলাইন বা ল্যাশলাইনের একদম গোড়ায় সরু করে কাজল দিন। খুব মোটা করে টানার দরকার নেই। এই সংযত রেখাই রুমিন ফারহানার চোখের কাজলের মূল সৌন্দর্য দৃঢ় কিন্তু মার্জিত।
স্মাজ করবেন না অতিরিক্ত: অনেকে কাজল দেওয়ার পর ছড়িয়ে দেন। কিন্তু এই লুকের জন্য স্মাজ করা এড়িয়ে চলুন। পরিষ্কার, ধারালো রেখাই চোখে এনে দেবে আত্মবিশ্বাসী ভাব।
বাড়তি আইমেকআপ নয়: এই স্টাইলে আইশ্যাডো, মাসকারা বা আইলাইনারের প্রয়োজন খুব কম। চাইলে এক কোট হালকা মাসকারা দিতে পারেন। চোখে কাজলই থাকবে প্রধান আকর্ষণ।
রুমিন ফারহানার মতো কাজল লুক মানেই মিনিমাল স্টাইল। হালকা ফাউন্ডেশন, ন্যাচারাল লিপ কালার আর সাধারণ পোশাক-এই সমন্বয়েই কাজল চোখ হয়ে উঠবে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো। এই ধরনের কাজল চোখে আনে দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস আর ব্যক্তিত্বের ছাপ। এটি সাজের জন্য নয়, বরং নিজের অবস্থান জানান দেওয়ার এক নীরব ভাষা। তাই চাইলে দৈনন্দিন অফিস, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং কিংবা কোনো আনুষ্ঠানিক আয়োজনে এই স্টাইল অনায়াসেই মানিয়ে যাবে।
জেএস/