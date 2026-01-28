ডিমের আঁশটে গন্ধ দূর করবেন যেভাবে
বাঙালির রান্নাঘরে ডিমের উপস্থিতি প্রশ্নাতীত। ঝোল হোক বা ভাজা, ডিম ছাড়া অনেকের দিনই যেন অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে ব্যাচেলরদের রান্নার তালিকায় ডিমের কদর আলাদা করে বলার দরকার নেই। তবে ডিম যতটা প্রিয়, এর কাঁচা বা রান্নার পরের আঁশটে গন্ধ ঠিক ততটাই বিরক্তিকর।
ডিম রান্নার পর যে পাত্রে রাখা হয়, সেখানে অনেক সময় এক ধরনের জেদি গন্ধ থেকে যায়। শুধু তাই নয়, ভালো করে ধোয়ার পরও সেই গন্ধ পুরোপুরি যেতে চায় না। ফলে ওই পাত্রে অন্য খাবার রাখা বা খাওয়া বেশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে রান্নাঘর জুড়েও। তবে চিন্তার কিছু নেই, খুব সাধারণ কয়েকটি উপায়ে সহজেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
লেবুর রসে গন্ধের বিদায়: লেবু শুধু স্বাদ বাড়ানোর জন্য নয়, পরিষ্কারের কাজেও দারুণ। ডিম রান্নার পর পাত্রে সামান্য লেবুর রস মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এরপর ভালো করে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিড আঁশটে গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।
লবণের শক্তি: যেকোনো দুর্গন্ধ দূর করতে লবণের জুড়ি নেই। ডিম রান্নার পরপরই পাত্রে একটু লবণ ছিটিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই গন্ধ অনেকটাই কমে যাবে। লবণ গন্ধ শোষণ করতে বেশ কার্যকর।
বেকিং সোডার জাদু: বেকিং সোডা রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতায় খুব পরিচিত উপাদান। বাসন ধোয়ার পানিতে সামান্য বেকিং সোডা মিশিয়ে তাতে ডিমের পাত্র কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সাবান দিয়ে ধুলেই গন্ধ দূর হওয়ার পাশাপাশি বাসনও হবে চকচকে।
ভিনিগারের ব্যবহার: ভিনিগার শুধু খাবারে স্বাদ যোগ করে না, দুর্গন্ধ দূর করতেও সমান দক্ষ। ডিম রান্নার পাত্রে ভিনিগার মেশানো পানি ঢেলে ১৫–২০ মিনিট রেখে দিন। পরে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ভিনিগারের তীব্রতা আঁশটে গন্ধকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।
কফি পাউডারেও মিলবে সমাধান: কফি শুধু পান করার জন্য নয়, পরিষ্কারের কাজেও এর ব্যবহার আছে। বাসন ধোয়ার পানিতে অল্প কফি পাউডার মিশিয়ে ডিমের পাত্র কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সাবান দিয়ে ধুলেই গন্ধ উধাও হবে।
ডিমের আঁশটে গন্ধ যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, একটু কৌশল জানলেই এই সমস্যা আর বড় নয়। ঘরে থাকা সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করেই সহজে পাত্রকে গন্ধমুক্ত রাখা সম্ভব।
