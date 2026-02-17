  2. লাইফস্টাইল

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের সামনে ফুটপাতের সামনে থেকে ছবি তুলেছেন ফটো সাংবাদিক মাহবুব আলম

আর মাত্র একদিন পরই শুরু হচ্ছে রোজা। এরই মধ্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পরেছেন রোজার প্রস্তুতিতে। কেউ রোজার জন্য ইফতারের বাজার করছেন আবার কেউ বা কিনছেন মাছ-মাংস। তবে সবকিছুর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে খেজুরের চাহিদা। তার তাইতো সবাই ভিড় জমাচ্ছেন ফুটপাত কিংবা খেজুরের বাজারে। বেশিরভাগ মানুষই রোজার আগেই খেজুর কিনে রাখছেন।

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারেবাজারে এবার পাওয়া যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা বিভিন্ন জাতের খেজুর। সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে আজোয়া, মরিয়ম, বড়ই ও সুক্কারি খেজুর। ক্রেতারা তাদের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ অনুযায়ী পছন্দমতো খেজুর বেছে নিচ্ছেন।

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারেদামেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। কেজি প্রতি ২৫০ টাকা থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম জাতের খেজুরের দাম ১৮০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। সুলভ খেজুর কিনতে ফুটপাতের ছোট দোকানগুলোও সবচেয়ে বেশি ভিড় করছেন ক্রেতারা।

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারেরাজধানীর বায়তুল মোকাররমের সামনে ফুটপাতের দোকানগুলোতে খেজুর সাজানো ও ক্রেতাদের চাহিদা পর্যবেক্ষণ করা গেছে। নানা ধরনের খেজুরের রঙ, আকৃতি ও প্যাকেজিং ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারেপ্রতি বছরই রমজান মাসে খেজুরের চাহিদা বেড়ে যায়। পুষ্টিগুণের পাশাপাশি খেজুর সহজে হজম হয়, রোজা খোলা বা ইফতারে শরীরের দ্রুত শক্তি ফেরাতে সাহায্য করে। তাই ক্রেতারা আগেভাগে খেজুর কিনে রাখছেন, যেন ইফতারের সময় বিশেষ ধরনের খেজুর সহজলভ্য হয়।

প্রিমিয়াম খেজুর থেকে সুলভ জাত, সব মিলেছে বাজারেএভাবে খেজুরের বাজার ইতিমধ্যেই রমজানের জন্য প্রস্তুত। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা প্রিমিয়াম জাতের খেজুর এবারও ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

