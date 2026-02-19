ফেস্টিভ ফ্যাশনে সাদিয়ার সিগনেচার ছোঁয়া

ফেস্টিভ ফ্যাশনে সাদিয়ার সিগনেচার ছোঁয়া
ছোট পর্দার পরিচিত মুখ সাদিয়া আয়মান অভিনয়ের জন্য যেমন প্রশংসিত, তেমনি স্টাইল সচেতনতাতেও আলাদা নজর কাড়েন। সাধারণত সাদামাটা, পরিমিত সাজেই ক্যামেরার সামনে ধরা দেন তিনি। তবে সাম্প্রতিক শাড়ি লুকে দেখা গেল ভিন্ন এক আবহ, নির্মেদ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে রাজকীয় আভা।
সফট পেস্তা-গোল্ড শেডের শাড়িটি প্রথম নজরেই তৈরি করে অভিজাত অনুভূতি। মনোক্রম টোনের বর্ডারে সূক্ষ্ম জরি ও সিকুইনের টোন-অন-টোন কারুকাজ শাড়িটিকে দিয়েছে মৃদু ঝিলিক।
জমিনজুড়ে মিনিমাল ফ্লোরাল নকশা চোখে পড়ে, কিন্তু চমকায় না; বরং পরিমিত গ্ল্যামের ভাষা তৈরি করে।
এই শাড়ির সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন ফুল স্লিভ শিয়ার ফেব্রিকের ব্লাউজ। টিল বেজ আন্ডারটোনের ওপর ভারি সোনালি এমব্রয়ডারির নিখুঁত কাজ শাড়ির সফট টোনের সঙ্গে তৈরি করেছে সুন্দর কনট্রাস্ট। ব্লাউজের এলিগ্যান্ট নেকলাইন চোকার নেকপিসকে দিয়েছে আলাদা গুরুত্ব, স্টাইলিংয়ে যা স্পষ্টভাবে ভাবনা-চিন্তার ইঙ্গিত দেয়।
অ্যাকসেসরিজেও ছিল সংযত অথচ সুচিন্তিত নির্বাচন। গোলাপি ও সাদা স্টোনের ফ্লোরাল ডিজাইনের চোকার ও মানানসই দুল মুখাবয়বকে করেছে আরও উজ্জ্বল। হাতে ডায়মন্ড রিং, আর সঙ্গে গোল্ড টোনের স্ট্রাকচার্ড ক্লাচ পুরো লুকটিকে সম্পূর্ণ করেছে নিখুঁতভাবে।
মেকআপে ছিল সফট গ্ল্যাম ছোঁয়া। চোখে হালকা টোনের আইশ্যাডো, কাজল ও আইলাইনারে সংজ্ঞায়িত দৃষ্টি; ঠোঁটে রোজ পিঙ্ক আভা। চুল রাখা হয়েছে নরম কার্লে, যা লুকটিকে দিয়েছে স্বাভাবিক প্রবাহ।
সব মিলিয়ে সাদিয়া আয়মানের এই সাজ নিঃসন্দেহে বিয়েবাড়ি কিংবা উৎসবের আয়োজনে অনুপ্রেরণাদায়ক একটি আধুনিক শাড়ি লুক; যেখানে আড়ম্বর নয়, রুচিশীল পরিমিতিই হয়ে উঠেছে আসল আকর্ষণ।
