জানেন কি সিমের বিচি দিয়ে ডাল হয়? রইলো রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

সাধারণত আমরা সিম রান্না করে খাই, কিন্তু আলাদা করে সিমের বিচি দিয়ে অন্য রেসিপি রান্না করা হয় খুবই কম। তবে এই বিচি দিয়েই রান্না করা যায় মজাদার ও পুষ্টিকর ডাল। স্বাদে ভিন্নতা, পুষ্টিগুণে ভরপুর আর রান্নাতেও সহজ। একবার খেলে এর স্বাদ সহজে ভুলতে পারবেন না। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • মসুর ডাল আধা কাপ
  • সিমের বিচি আধা কাপ
  • পেঁয়াজ ২ টি
  • রসুন ৪-৫ কোয়া
  • হলুদ ১ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • তেজপাতা ২টি
  • তেল/ঘি পরিমাণমতো

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই ডাল ও বিচি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেদ্ধ করে নিন। ডাল সেদ্ধ করার সময় তাতে পরিমাণমতো লবণ ও হলুদ দিয়ে দিন। এরপর আলাদা কড়াইতে তেল বা ঘি দিয়ে তেজপাতা-পেঁয়াজ–রসুন ভেজে ডালে ঢালুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার সিমের বিচির ডাল।

জেএস/

