জানেন কি সিমের বিচি দিয়ে ডাল হয়? রইলো রেসিপি

জানেন কি সিমের বিচি দিয়ে ডাল হয়? রইলো রেসিপি
সাধারণত আমরা সিম রান্না করে খাই, কিন্তু আলাদা করে সিমের বিচি দিয়ে অন্য রেসিপি রান্না করা হয় খুবই কম। তবে এই বিচি দিয়েই রান্না করা যায় মজাদার ও পুষ্টিকর ডাল। স্বাদে ভিন্নতা, পুষ্টিগুণে ভরপুর আর রান্নাতেও সহজ। একবার খেলে এর স্বাদ সহজে ভুলতে পারবেন না। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- মসুর ডাল আধা কাপ
- সিমের বিচি আধা কাপ
- পেঁয়াজ ২ টি
- রসুন ৪-৫ কোয়া
- হলুদ ১ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- তেজপাতা ২টি
- তেল/ঘি পরিমাণমতো
আরও পড়ুন:
- রমজানে শরীর চাঙ্গা রাখবে দুধ তোকমার শরবত
- মুরগি নয়, ডিম দিয়েই বানিয়ে নিন মজাদার রোস্ট
- জিভে জল আনবে গ্রিলড শাশলিক
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই ডাল ও বিচি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে সেদ্ধ করে নিন। ডাল সেদ্ধ করার সময় তাতে পরিমাণমতো লবণ ও হলুদ দিয়ে দিন। এরপর আলাদা কড়াইতে তেল বা ঘি দিয়ে তেজপাতা-পেঁয়াজ–রসুন ভেজে ডালে ঢালুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার সিমের বিচির ডাল।
জেএস/