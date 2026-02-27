  2. লাইফস্টাইল

অনলাইন কেনাকাটায় যা মনে রাখা উচিত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ছবি: সংগৃহীত

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বর্তমান সময়ে বদলেছে শপিংয়ের ধরন। ব্যস্ততার কারণে এখন শপিংমল বা দোকান ঘুরে পণ্য দেখে যাচাই-বাছাই করার সময় অনেকেরই নেই। তার দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত শপিংয়ের জন্য অনেকেই নির্ভর করেন অনলাইন কেনাকাটায়। আর ঈদ এলে এই কেনাকাটার পরিমাণ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। কারণ বর্তমানে অনলাইনে কেনাকাটা হয়েছে সময়সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক।

কিন্তু এতে রয়েছে কিছু ঝুঁকি ও সতর্কতা, যা না জানলে ক্রেতার ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও সচেতনতার সঙ্গে অনলাইন শপিং করলে এটি হতে পারে সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা। চলুন জেনে নেই অনলাইনে কেনাকাটার আগে কি কি বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি।

বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম বেছে নিন

অনলাইনে কেনাকাটার সময় প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে, আপনি কোন ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার করছেন। পরিচিত এবং বিশ্বস্ত শপিং প্ল্যাটফর্ম যেমন বিক্রেতার রিভিউ, রেটিং এবং সিকিউরিটি সার্টিফিকেট যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। অজানা বা নতুন ওয়েবসাইট থেকে কেনাকাটা করলে প্রতারণার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

পণ্যের বিস্তারিত পড়ুন

অনলাইনে ছবি দেখে পণ্য কিনে নেওয়া অনেকের কাছে সহজ মনে হলেও অনেক সময় পণ্যের মান, মাপ বা উপাদান সম্পর্কে বিভ্রান্তি হয়। তাই পণ্যের ডিসক্রিপশন, মেটেরিয়াল, সাইজ চার্ট, ব্যবহারিক তথ্য সব সময় মনোযোগ দিয়ে পড়া জরুরি। বিশেষ করে জামাকাপড়, জুতো বা ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে এই সতর্কতা বেশি প্রয়োজন।

রিভিউ এবং রেটিং যাচাই করুন

অনেক সময় পণ্যের তথ্য সঠিক হলেও ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা আলাদা হতে পারে। তাই অন্যান্য ক্রেতার রিভিউ পড়ে বুঝতে হবে পণ্যটি কি আসলেই আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে। একক বা খুব ইতিবাচক রিভিউয়ের ওপর নির্ভর না করে মিশ্র রিভিউ দেখার চেষ্টা করুন।

মূল্য তুলনা করুন

একই পণ্য একাধিক ওয়েবসাইটে পাওয়া যেতে পারে। হঠাৎ কম দামে পণ্য দেখলে আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সব সময় রেটিং, রিভিউ এবং শিপিং চার্জসহ মোট খরচ বিবেচনা করুন। এমনকি ডিসকাউন্ট বা কুপন অফার থাকলেও পণ্যটির মান ও নিরাপত্তার ওপর অগ্রাধিকার দিন।

নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করুন

অনলাইন কেনাকাটায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পেমেন্ট নিরাপত্তা। ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, বিশ্বস্ত অনলাইন ওয়ালেট বা ক্যাশ অন ডেলিভারি পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। কখনো অজানা ব্যাংক লিংক বা অনুরোধ অনুযায়ী পেমেন্ট করার চেষ্টা করবেন না।

রিটার্ন ও রিফান্ড পলিসি জানুন

অনলাইনে পণ্য ফেরত বা টাকা ফেরত সংক্রান্ত নিয়ম আগে থেকে জানা জরুরি। প্রতিটি ওয়েবসাইটের রিটার্ন পলিসি আলাদা। সময়মতো সমস্যা এলে আপনি পণ্য পরিবর্তন বা ফেরত পেতে পারবেন কি না, তা যাচাই করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ রাখুন

অনলাইন কেনাকাটায় প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর অবশ্যই বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্মে দিন। কখনো অজানা সাইটে ব্যাংক বা কার্ডের তথ্য শেয়ার করা ঠিক নয়।

সময় ও ধৈর্য ধরুন

অনলাইন কেনাকাটা সহজ হলেও ধৈর্য অপরিহার্য। পণ্যের রিভিউ, দাম এবং বিক্রেতার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করতে সময় দিন। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো অযথা খরচ বা সমস্যা হতে পারে।

অনলাইন কেনাকাটা শুধু সুবিধা নয়, এটি সতর্কতার সঙ্গে করলে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হতে পারে। বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম, পণ্যের সঠিক তথ্য, রিভিউ যাচাই, নিরাপদ পেমেন্ট এবং রিটার্ন পলিসি জানা এই সব বিষয় মনে রাখলে আপনি সহজেই সাশ্রয়ী এবং সন্তুষ্টিজনক কেনাকাটা করতে পারবেন।

