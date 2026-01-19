  2. লাইফস্টাইল

শিশুর খেলনা কেনার আগে সতর্ক থাকুন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৩৯ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
শিশুর খেলনা কেনার আগে সতর্ক থাকুন
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শিশুর খেলার সময় দুর্ঘটনা ঘটে সবচেয়ে বেশি। কখনও খেলনার ধারালো কোণ হাতে লেগে কেটে যেতে পারে, আবার কখনও তা গলায় আটকে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের খেলনা শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই বায়না বা চাহিদার কারণে হঠাৎ খেলনা কিনে দেওয়ার আগে বাবা-মায়ের সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। চলুন জেনে নেই শিশুকে খেলনা কিনে দেওয়ার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত-

লেবেল পরীক্ষা করুন: খেলনাটি কী উপাদান দিয়ে তৈরি, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং সতর্কবার্তা সবকিছু লেবেলে উল্লেখ থাকে। এছাড়া কোন বয়সের শিশুর জন্য উপযুক্ত, তা অবশ্যই যাচাই করুন।

ধারালো বা ছোট অংশ আছে কি না দেখুন: শিশুর প্রাকৃতিক প্রবণতা হলো খেলনা মুখে নেওয়া। তাই খেলনাতে ধারালো কোণ বা ছোট অংশ থাকলে তা বিপজ্জনক।

শব্দের মাত্রা যাচাই করুন: খুব জোরে আওয়াজের খেলনা শিশুর কানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

আরও পড়ুন: 

উপাদান নিরাপদ কি না পরীক্ষা করুন: প্লাস্টিকের খেলনায় ক্ষতিকর রাসায়নিক যেমন অ্যান্টিমনি, বেরিয়াম, ব্রোমিন, ক্যাডমিয়াম, সিসা, সেলেনিয়াম থাকতে পারে। শিশু খেলনা মুখে দেওয়ার কারণে এই রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করতে পারে, ফলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হতে পারে।

সস্তা ও নিম্নমানের খেলনা এড়িয়ে চলুন: রাস্তার দোকানের খেলনায় ননটক্সিক লেবেল থাকা জরুরি। না হয় হাঁপানি বা অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বৈদ্যুতিক বা ব্যাটারি চালিত খেলনা সতর্কতার সঙ্গে কিনুন: ব্যাটারি খুলে শিশু যেন মুখে না দেয়, তা নিশ্চিত করুন।

ছোট কাচ বা মার্বেলজাত খেলনা দেবেন না: এ ধরনের খেলনা সহজেই দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

হিংসাত্মক খেলনা পরিমাপ করুন: বন্দুক, তলোয়ার বা পিস্তলজাত খেলনা শিশুর মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে।

সর্বোপরি, সতর্কতার সঙ্গে খেলনা নির্বাচন করলে শিশুর খেলা হবে নিরাপদ এবং আনন্দময়।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিশুদের মোবাইল দেখিয়ে খাওয়ানোর ভয়াবহ ফল

শিশুদের মোবাইল দেখিয়ে খাওয়ানোর ভয়াবহ ফল

শীতে শিশুকে ডায়াপার পরাচ্ছেন? র‌্যাশ ঠেকাতে সতর্ক হন

শীতে শিশুকে ডায়াপার পরাচ্ছেন? র‌্যাশ ঠেকাতে সতর্ক হন

সিগারেট ছাড়লেই প্রতি বছর স্ত্রীর জন্য কিনতে পারবেন সোনা

সিগারেট ছাড়লেই প্রতি বছর স্ত্রীর জন্য কিনতে পারবেন সোনা

ইয়ো-ইয়ো ডায়েটে অনাস্থা দীপিকার, কেন ঝুঁকিপূর্ণ এই পদ্ধতি

ইয়ো-ইয়ো ডায়েটে অনাস্থা দীপিকার, কেন ঝুঁকিপূর্ণ এই পদ্ধতি

শুষ্ক ত্বক দূরে রাখতে গোসলের পর এই অভ্যাস বদলান

শুষ্ক ত্বক দূরে রাখতে গোসলের পর এই অভ্যাস বদলান