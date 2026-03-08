  2. লাইফস্টাইল

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুক

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুক
টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী, ছবি: ফেসবুক থেকে

গাঢ় লাল পটভূমির সামনে সবুজের রাজকীয় আভা টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর এই ছবির সাজপোশাক যেন একসঙ্গে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মিশ্রণ। টালিউডের গ্ল্যামার জগতের পরিচিত স্টাইলের কথা মনে করিয়ে দেয় এমন এই লুকটিতে রয়েছে আত্মবিশ্বাস, সৌন্দর্য ও পরিমিত আভিজাত্যের দারুণ সমন্বয়। সবুজ শাড়ির এই সাজটি শুধু পোশাক নয়, বরং ব্যক্তিত্বেরও এক শক্তিশালী প্রকাশ।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকছবির মূল আকর্ষণ নিঃসন্দেহে গাঢ় সবুজ শাড়িটি। সাধারণত সবুজ রঙকে প্রকৃতি, সতেজতা ও প্রশান্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এখানে সেই সবুজই হয়ে উঠেছে গ্ল্যামারাস এবং আধুনিক। শাড়িটির কাপড় হালকা ও প্রবাহমান, যা চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজে ভাঁজে তৈরি করছে নাটকীয় সৌন্দর্য।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকশাড়ির ড্রেপিং বা পরার ধরনটিও বেশ স্টাইলিশ। ঐতিহ্যবাহী শাড়ির গাম্ভীর্য বজায় রেখেও এতে রয়েছে পাশ্চাত্য ধাঁচের ফ্যাশনের ছোঁয়া। বিশেষ করে কাঁধে নেমে আসা ঢেউখেলানো অংশটি পুরো লুকটিকে করেছে নাটকীয় ও ফটোজেনিক।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকশাড়ির সঙ্গে যে ব্লাউজটি পরা হয়েছে সেটিও আলাদা করে নজর কাড়ে। এটি একধরনের স্ট্র্যাপি বা স্লিভলেস ডিজাইনের ব্লাউজ, যা পুরো সাজটিকে দিয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ব্লাউজের ফিটিং এবং সূক্ষ্ম কাজ পোশাকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকএই ধরনের ব্লাউজ সাধারণ শাড়িকেও মুহূর্তেই গ্ল্যামারাস করে তুলতে পারে। তাই এখন অনেক ফ্যাশনপ্রেমীই ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সঙ্গে এমন আধুনিক কাটের ব্লাউজ পরতে পছন্দ করেন।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকপোশাকের সঙ্গে মানানসই মেকআপও এই লুকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেকআপে অতিরিক্ত কিছু না করেও মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চোখের মেকআপে রয়েছে হালকা স্মোকি টোন, যা দৃষ্টিকে করেছে আরও গভীর ও আকর্ষণীয়। ঠোঁটে হালকা উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, যা হাসির সঙ্গে মিলিয়ে পুরো মুখে এনে দিয়েছে প্রাণবন্ত এক আবহ।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকএই সাজে গয়নার ব্যবহার খুব বেশি নয়, কিন্তু যা আছে তা অত্যন্ত পরিমিত এবং মার্জিত। ছোট আকারের কানের দুল ও হাতে একটি ব্রেসলেট এই সামান্য গয়নাই পুরো লুকটিকে করেছে আরও পরিশীলিত।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকবর্তমান ফ্যাশনে অনেকেই ভারী গয়নার বদলে এমন মিনিমাল বা সংযমী অলংকার ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। এতে পোশাকের সৌন্দর্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই ছবির সবচেয়ে বড় শক্তি সম্ভবত পোশাক নয়, বরং ভঙ্গি ও আত্মবিশ্বাস। দাঁড়ানোর ভঙ্গি, মুখের উজ্জ্বল হাসি এবং চোখের অভিব্যক্তি সব মিলিয়ে পুরো উপস্থিতি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, যেকোনো পোশাককে সুন্দর করে তুলতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মবিশ্বাস। পোশাক যতই দামী বা ট্রেন্ডি হোক, আত্মবিশ্বাস না থাকলে তার সৌন্দর্য পূর্ণতা পায় না।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকসব মিলিয়ে এই সবুজ শাড়ির লুকটি আধুনিক নারীর ফ্যাশনচেতনার এক চমৎকার উদাহরণ। এখানে আছে ঐতিহ্যের ছোঁয়া, আবার রয়েছে সমসাময়িক ফ্যাশনের সাহসী প্রকাশও। এই ধরনের সাজ শুধু কোনো অনুষ্ঠানে নয়, ফটোশুট বা বিশেষ আয়োজনেও দারুণ মানিয়ে যায়। বিশেষ করে যারা শাড়িতে আধুনিক স্টাইল আনতে চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে অনুপ্রেরণার একটি সুন্দর উদাহরণ।

গাঢ় সবুজ শাড়িতে মিমির মোহময় লুকসবুজের এই গ্ল্যামারাস আবরণে যেন ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাসী এক নারীর গল্প। যেখানে ফ্যাশন শুধু পোশাক নয়, বরং ব্যক্তিত্বেরও এক শক্তিশালী ভাষা।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সিঁদুরলাল সাজে গ্ল্যামারাস নুসরাত ফারিয়া

সিঁদুরলাল সাজে গ্ল্যামারাস নুসরাত ফারিয়া

ঐতিহ্য আর নস্টালজিয়ায় মোড়া সাবিলা নূর

ঐতিহ্য আর নস্টালজিয়ায় মোড়া সাবিলা নূর

ভাঙন পেরিয়ে ভোগ কভারে সামান্থা

ভাঙন পেরিয়ে ভোগ কভারে সামান্থা

মোঘল সাজে সোনমের বেবি শাওয়ার লুক

মোঘল সাজে সোনমের বেবি শাওয়ার লুক

তিন ছোট অভ্যাসে প্রস্তুত শানায়ার দিন

তিন ছোট অভ্যাসে প্রস্তুত শানায়ার দিন