ঐতিহ্য আর স্টাইলে মুগ্ধতা ছড়ালেন মৃণাল

ঐতিহ্য আর স্টাইলে মুগ্ধতা ছড়ালেন মৃণাল
বলিউড তারকাদের ফ্যাশন অনেক সময়ই হয়ে ওঠে নতুন ট্রেন্ডের অনুপ্রেরণা। বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে আধুনিকতার ছোঁয়া যোগ করার ক্ষেত্রে তাদের স্টাইল আলাদা করে নজর কাড়ে। মৃণাল ঠাকুরের স্টাইলও তেমনই, যেখানে ক্লাসিক সৌন্দর্য ও সমসাময়িক নকশার এক সুন্দর মেলবন্ধন দেখা যায়। ঠিক সেই ধাঁচের একটি শাড়ির সাজ সাম্প্রতিক সময়ে ফ্যাশনপ্রেমীদের নজর কাড়ছে।
মৃণাল ঠাকুরের এই লুকে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে কালো রঙের শাড়ি। কালো শাড়ি বরাবরই এক ধরনের এলিগ্যান্স বা পরিমিত সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে একে একঘেয়ে হতে না দিয়ে শাড়ির পাড়জুড়ে করা হয়েছে সূক্ষ্ম রঙিন এমব্রয়ডারি। লাল, সবুজ ও সোনালি সুতোয় করা নকশা শাড়িটিকে দিয়েছে রাজকীয় আবহ। ফলে শাড়িটি একই সঙ্গে গম্ভীর আবার আকর্ষণীয়ও।
এই সাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্লাউজ। সাধারণ ব্লাউজের বদলে এখানে দেখা যায় ভারী এমব্রয়ডারিতে সাজানো একটি ডিজাইন। সূক্ষ্ম ফুল ও ঐতিহ্যবাহী মোটিফের কাজ ব্লাউজটিকে করে তুলেছে প্রায় গয়নার মতোই দৃষ্টিনন্দন। ব্লাউজের কাটও বেশ আধুনিক, যা শাড়ির ক্লাসিক ধাঁচের সঙ্গে একটি ফ্যাশনেবল ভারসাম্য তৈরি করেছে। ফলে পুরো লুকটি হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এবং সমসাময়িক।
এই সাজে গয়না ব্যবহার করা হয়েছে খুবই পরিমিতভাবে। ভারী নেকলেসের বদলে বেছে নেওয়া হয়েছে ছোট ঝুমকা ধরনের কানের দুল। এতে করে দৃষ্টি বেশি যায় পোশাকের সূক্ষ্ম নকশার দিকে। হাতে একটি আংটি ও সরল একটি ঘড়ি পুরো সাজকে দিয়েছে মিনিমালিস্ট বা সংযত সৌন্দর্যের ছাপ। অনেক সময় অতিরিক্ত গয়না সাজকে ভারী করে তোলে, কিন্তু এখানে সংযত অলংকার পুরো লুককে আরও পরিশীলিত করেছে।
মেকআপ রাখা হয়েছে স্বাভাবিক ও নরম টোনে। ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রেখে করা মেকআপ মুখের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। হালকা লিপস্টিক ও পরিমিত আই-মেকআপ পুরো সাজকে দিয়েছে একটি পরিপাটি ও মার্জিত রূপ।
চুল মাঝখান থেকে সোজা করে আঁচড়ানো এবং খোলা রাখা হয়েছে, যা এই লুকের সঙ্গে বেশ মানানসই। এতে পুরো স্টাইলটি হয়ে উঠেছে সহজ অথচ অভিজাত।
এই সাজের বিশেষত্ব হলো, এখানে খুব বেশি উপাদান ব্যবহার না করেও একটি পূর্ণাঙ্গ ও আকর্ষণীয় লুক তৈরি করা হয়েছে। কালো শাড়ি, সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি, সংযত গয়না এবং নরম মেকআপ সব মিলিয়ে এটি এমন একটি স্টাইল, যা উৎসব, বিয়ে কিংবা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য সহজেই অনুপ্রেরণা হতে পারে।
বর্তমান সময়ের ফ্যাশনে যেখানে ঐতিহ্যবাহী পোশাককে নতুনভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে, সেখানে এই ধরনের লুক নিঃসন্দেহে স্টাইলিশ ও সময়োপযোগী।
জেএস/