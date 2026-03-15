যেভাবে রান্না করলে পোলাও হবে ঝরঝরে
নরম অথচ আলাদা দানা দানা, ভাত যখন স্বাদে পূর্ণ এটাই সেরা পোলাও। কিন্তু অনেক সময় আমরা চাই ঝরঝরে পোলাও, তবু ভাত হয়ে যায় নরম। তবে অল্প কিছু টিপস মানলেই আপনিও ঘরে বসে পাবে ঝরঝরে, সুগন্ধি পোলাও। যা উৎসবের দিন বা সাধারণ দুপুরের ভোজে সবাইকে আনন্দ দেবে। রান্নার ছোটখাটো কৌশলগুলোই ঠিক করবে পোলাও-এর স্বাদ ও দানার আলাদা ভাব।
প্রথমত, পোলাওয়ের চাল ধুয়েই সঙ্গে সঙ্গে রান্না করা যাবে না। আগে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।
দ্বিতীয়ত, চাল অল্প আঁচে ভালোভাবে ভেজে নিন। যখন এর থেকে সুন্দর গন্ধ বের হবে তখন পরিমাণ মতো পানি দিন। ঠিক মতো না ভেজে পানি দিলেই বিপদ।
তৃতীয়ত, পোলাও রান্নার সময় ঠান্ডা পানি দেওয়া যাবে না। আগে থেকেই পানি ফুটিয়ে রাখতে হবে।
চতুর্থত, ঝরঝরে পোলাওয়ের জন্য পানির পরিমাণ সঠিক হওয়া জরুরি। চালের দ্বিগুণ পরিমাণ পানি দিতে হবে। না হয় পোলাও শক্ত বা নরম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
পঞ্চমত, রান্না শেষে কিছুক্ষণ দমে রাখতে হবে। হাঁড়ির তল ভারী হলে আঁচ কমিয়ে ঢেকে রাখুন। পাতলা তলযুক্ত হাঁড়ি হলে তাওয়া গরম করে এর উপর বসান হাঁড়ি। অল্প আঁচে কিছুক্ষণ রাখতে হবে।
এই সামান্য কিছু টিপস মানলে আপনিও রান্না করতে পারবেন রেস্টুরেন্টের মতো ঝরঝরে পোলাও।
জেএস/