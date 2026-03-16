  2. লাইফস্টাইল

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূর

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
অভিনেত্রী সাবিলা নূর, ছবি: ফেসবুক থেকে

নরম আলো, রাজকীয় পরিবেশ আর নিখুঁত স্টাইল সব মিলিয়ে সাবিলা নূরের এই লুকটি যেন এক অনন্য সৌন্দর্যের গল্প বলছে। আধুনিকতার ছোঁয়ার সঙ্গে ঐতিহ্যের নিখুঁত মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন অভিনেত্রী। তার এই সাজ শুধু ফ্যাশনের ভাষাই নয়, বরং রুচি, ব্যক্তিত্ব ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে নতুনভাবে দেখানোর এক সূক্ষ্ম শিল্প।

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূরসাবিলা নূরের এই লুকে প্রথমেই চোখে পড়ে সাদা রঙের এক অনিন্দ্যসুন্দর শাড়ি। সাদার স্বচ্ছতা ও শান্তির ভেতর সূক্ষ্ম সোনালি কারুকাজ যেন তাকে আরও রাজকীয় করে তুলেছে। শাড়ির পাড় ও আঁচলের নকশায় যে সূক্ষ্মতা দেখা যায়, তা নিছক পোশাকের সৌন্দর্য নয়; এ যেন এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নীরব ভাষা।

এই শাড়ির স্টাইলিংয়ে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো ব্লাউজের ডিজাইন। উচ্চ গলার এই ব্লাউজটি যেন ক্লাসিক স্টাইলকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এতে একদিকে রয়েছে শালীনতা, অন্যদিকে রয়েছে ফ্যাশনের আধুনিক ভাবনা।

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূরসাজপোশাকের আসল সৌন্দর্য তখনই ফুটে ওঠে, যখন তা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে যায়। সাবিলা নূরের এই লুকে সবচেয়ে বড় শক্তি তার সেই আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি। অতিরিক্ত অলংকার বা জাঁকজমক ছাড়াই তিনি প্রমাণ করেছেন সৌন্দর্যের জন্য সবসময় আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন নিখুঁত নির্বাচন ও সঠিক উপস্থাপন।

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূরতার মেকআপও ঠিক তেমনই সংযত। হালকা টোনের মেকআপ, নরম লিপ শেড এবং চোখে সূক্ষ্ম শ্যাডোর ব্যবহার পুরো লুকটিকে আরও মার্জিত করে তুলেছে। এতে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যই বেশি ফুটে উঠেছে, যা বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ডের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটিও লুকের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে। রাজকীয় আসবাব, ক্লাসিক ঝাড়বাতি ও নরম আলো সব মিলিয়ে যেন এক পুরনো দিনের অভিজাত্যর আবহ তৈরি হয়েছে। এই পরিবেশ সাবিলা নূরের পোশাককে শুধু আরও সুন্দর করেনি, বরং পুরো লুকটিকে একটি গল্পে পরিণত করেছে।

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূরএখানে পোশাক ও পরিবেশের যে সমন্বয় দেখা যায়, তা ফ্যাশন ফটোগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে স্টাইল শুধু পোশাকে নয়, পুরো ফ্রেমের ভেতরেই তৈরি হয়।

বর্তমান সময়ের ফ্যাশনে মিনিমালিজম একটি বড় ট্রেন্ড। এই লুকটি সেই ট্রেন্ডের এক নিখুঁত উদাহরণ। কম অলংকার, সংযত মেকআপ এবং ক্লাসিক পোশাক সব মিলিয়ে এটি এমন এক স্টাইল স্টেটমেন্ট, যা একই সঙ্গে আধুনিক ও সময়হীন।

সাদার রাজকীয়তায় মোহময় সাবিলা নূরসাবিলা নূরের এই সাজ তরুণ প্রজন্মের জন্যও একটি বার্তা বহন করে, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আধুনিক হওয়া সম্ভব। ফ্যাশন মানে শুধু নতুন কিছু নয়, বরং পুরনোকে নতুনভাবে দেখার সাহসও। এই লুক শুধুমাত্র একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়, বরং নারীত্বের এক পরিপূর্ণ প্রকাশ। এতে রয়েছে কোমলতা, শক্তি, সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাস; যা একজন নারীর বহুমাত্রিক পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলে।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

