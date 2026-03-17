সাধারণ সাজে অসাধারণ মম
বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জাকিয়া বারী মম শুধুই তার অভিনয় দিয়ে নয়, তার সাজপোশাক ও স্টাইলিংয়ের জন্যও সমানভাবে প্রশংসিত। সম্প্রতি একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, যেখানে মমকে দেখা যাচ্ছে এক অত্যন্ত সরল কিন্তু নজরকাড়া সাজে।
ছবিতে তিনি পরেছেন একটি হালকা বেজ রঙের শাড়ি, যা সাদা ফুলের নকশা দিয়ে সাজানো। এই নকশাগুলো শাড়িটিকে শুধুই সাধারণ নয়, বরং এক ধরণের ক্লাসিক্যাল এবং গ্রেসফুল লুক দিয়েছে। শাড়ির চারপাশের সাদা লেইস বর্ডার এবং পাটের ফোঁটা জাতীয় টাসেলগুলোর সংযোজন এটিকে আরও আভিজাত্যমণ্ডিত করেছে।
শাড়ির সঙ্গে মম পরেছেন লাল রঙের ব্লাউজ, যা পুরো লুকটিকে প্রাণবন্ত এবং চটকদার করেছে। এই রঙের সংমিশ্রণ নরম বেজ ও প্রাণবন্ত লাল এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি করেছে, যা খুবই চোখে পড়ার মতো। তার হালকা মেকআপ, বাঁদিকে চুল বেঁধে রাখা স্টাইল এবং ছোট্ট বিন্দি পুরো সাজটিকে আরও মার্জিত করে তুলেছে।
পটভূমিও সাজের সঙ্গে সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে। পরিপাটি বৃত্তাকার ফুল, মাটির কলস ও হালকা মাটির রঙের দেয়াল এক ধরনের প্রাকৃতিক এবং ঐতিহ্যবাহী ভিব তৈরি করেছে। পুরো কম্পোজিশনে প্রাচ্য সৌন্দর্যের ছোঁয়া স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এটি শুধুই একটি সাজ নয়; এটি বাংলাদেশী নারীর শাড়ির সৌন্দর্যকে আধুনিক টাচের সঙ্গে তুলে ধরার একটি উদাহরণ। মম এই ছবিতে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সরল এবং ঐতিহ্যবাহী উপকরণ দিয়েই স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করা যায়।
এই সাজে জাকিয়া বারী মমের লুক হলো সৌন্দর্য, সরলতা এবং প্রাচ্য ঐতিহ্যের নিখুঁত মেলবন্ধন। এটি শুধু চোখে ভর করল না, বরং আমাদের মনে করিয়ে দিল শাড়ির চিরন্তন মোহনীয়তা ও মার্জিত সৌন্দর্য কতটা সহজভাবে প্রকাশ করা যায়।
জেএস/