ইমরান শা’কির ইমরুর কবিতা
আত্মদর্শন এবং অন্যান্য
আত্মদর্শন
অনেক কিছু জানো তুমি,
পড়েছো সহস্র গ্রন্থ—
কিন্তু নিজেকেই কি কখনো
পড়েছো একান্ত?
তোমার ভেতর যে ‘তুমি’ বাস করে,
তাকে খুঁজেছো কোথায়?
বহির্জগতে খুঁজতে খুঁজতে,
অন্তরের পথ হারায়।
হেঁটেছো মসজিদের পথে,
খুলেছো মন্দিরের দ্বার
আত্মার নিঃশব্দ উঠোনে
যাওয়া হয়নি একবার!
উড়েছো আকাশ পানে,
ছুঁয়েছো মেঘের হাত,
তবু হৃদয়ের গহীনে
জাগেনি কোনো প্রভাত।
জীবনটা শুধু বাহির নয়,
ভেতরেও আছে এক জগত,
সেইখানেই লুকিয়ে থাকে
সত্যের মৌন সঙ্গত।
****
অমরত্ব
দেহ ক্ষণিক—
মাটির ঘরে ফিরে যায় একদিন,
নিঃশব্দে থেমে যায় শ্বাস,
জীবনের কোলাহল মিলিয়ে যায় ধূলিকণায়।
কিন্তু আত্মা?
সে তো সময়ের সন্তান নয়
সে তো চিরধ্রুব আলো,
যার উৎস—এক পরম সত্যের কাছে।
যে আত্মা আল্লাহকে পায়,
সে মৃত্যুকেও ছাপিয়ে যায়
কারণ আল্লাহর প্রেমে ডুবে গেলে
মৃত্যু আর নয় বিভাজন—
সেটা হয় মিলনের শুরু।
সেই আত্মা জানে,
মরণ মানে শেষ নয়—
বরং মোহময় এক দরজা,
যেখান থেকে শুরু হয় চিরজীবনের পথচলা।
যে আল্লাহকে খুঁজে পেয়েছে,
তার কাছে মৃত্যুরও কোনো ভয় নেই,
কারণ সে তো হারায়নি কিছুই—
বরং ফিরে গেছে নিজের উৎসে,
আলোকের মাঝে মিলিয়ে।
****
পলিটিক্স
চর্চা হচ্ছে যে পলিটিক্স
জাস্ট একটা পাল্লা,
তার একপাশে ক্ষমতা
অন্যপাশে মানুষের রক্ত।
কাঁটাটি প্রতিবারই নুয়ে পড়ে
ক্ষমতার পায়,
ধারাবাহিক রক্ত ঝরায়
ভুলে সব দায়!
ক্ষমতারা রক্তপিপাসু
আরও লাশ চায়।
মানুষ মরুক,
তাতে কার কী আসে যায়!
