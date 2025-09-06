জান্নাতুল নাঈমের কবিতা
তুমি এলেই এবং অন্যান্য
তুমি এলেই
তুমি এলেই আমি হয়ে যাই তেপান্তরের পাখি
অন্ধকারের জোনাকিদের মতো নিশ্চিন্তে উড়ে উড়ে বেড়াই
ভয়-ডর ছেড়ে সাহসীদের মতো হয়ে যাই
কেমন কেমন সঞ্চারিত অনুভূতি সারাচোখে নেমে আসে
লজ্জায় শরীরজুড়ে কোমল আনন্দ ধরা দেয়।
তুমি এলেই একটি সোনালি সংসারের স্বপ্ন নেমে আসে
শ্যামল নদীর মতো জীবনে সৌন্দর্য ধরা দেয়
অযথা হাসি ফুলঝুরি তোমার সম্মুখেই অবিরত ঝরতেই থাকে
ভালোবাসা শূন্য মনের বর্তনীতে ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায়
তুমি এলের মুখজুড়ে সুখের বর্ণোচ্ছটা ভেসে যায়।
তুমি এলেই দুঃখ সব মিলিয়ে যায়
তুমি এলেই সুপ্ত মা হবার বাসনার তীব্রতা জেগে ওঠে
ছোট ছোট আঙুলে তুমি আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি
সেইসব স্বপ্ন চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়ায়
তুমি এলেই আমি হয়ে যাই সব থেকে অকেজো মানুষ
কী থেকে কী করবো কিছুই ভেবে পাই না
তোমার চোখে তাকিয়ে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছে পেয়ে বসে।
তুমি এলেই শিশুদের মতো নিশ্চিত নিরাপদে থাকি
ভুলে যাই আমি কোথায় ছিলাম
ভুলে যাই আবার কোথায় যাবো
শুধু তোমার মুখেই ডুবে ভালোবাসায় মাদকাসক্ত হয়ে যাই
তোমার নেশায় বুদ হয়ে যাই।
****
ইদানীং কবিতা আসে না
ইদানিং কবিতা আসে না
কবিতার স্থলে তরকারি, মাছ, ডালের ঘ্রাণ খুঁজে বেড়াই
সকাল তোমার সুন্দর হোক, সেই হোটেল খুলে বসি
দুপুরে ভরপেট আহার আয়োজনে ব্যস্ত থাকি
বিকেলে চায়ের কাপে কেটে যায়
সন্ধ্যাবেলায় ভাতের ধোঁয়ায় চেয়ে থাকি
অথচ তুমি বলো আমি সংসারী বউ চাই না
অথচ সময়ের বেড়াজালে সংসার আমার গায়ে লেগে যাচ্ছে।
ইদানীং গল্প আসে না
গল্পের স্থলে তুমি চলে আসো
গল্পের বাক্যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা চলে আসে
হিসাবী-বেহিসেবীর সমীকরণ চলে আস
সময় হিসাবে তুমি চলে আসো
অথচ তুমি বলো আমি সংসারের বেড়াজালের আবদ্ধ বউ চাই না
অথচ আমার গায়ে সংসার লেগে যাচ্ছে।
****
তোলপাড়
প্রায়ই দুঃখের লড়াই চলে
বাহির ভেতর কেমন করে বর্ষার
তুমুল বৃষ্টির মতো তোলপাড় করে
এই ঘনঘটা মেঘে চোখ সাজে
পরক্ষণে রোদ্দুরে মুখ সাজে
আমার হৃদয়ে কোন ঋতু চলে কিছুই বুঝি না
দিন-রাত শুধু বারোমাসই চলে।
প্রায় কথা সব লড়াই করে
বুকের ভেতর হাঁসফাঁস করে বেড়ায়
কয়েকজনকে কথার বর্ষণে আঘাতের নেশা লাগে
ভীষণ রাগ মাথায় চেপে বসে
পরক্ষণে শীতল বাতাসে মন শান্ত হয়
আমার হৃদয়ে কীসব চলে জানি না
দিন-রাত সব এক লাগে।
