  2. গণমাধ্যম

ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন জাগো নিউজের তুষার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৭ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
‘ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেয়েছেন জাগো নিউজের সহকারী বার্তা সম্পাদক তুষার ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

‘ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেয়েছেন জাগো নিউজের সহকারী বার্তা সম্পাদক তুষার ইসলাম। মাল্টিমিডিয়া ফিচার অ্যান্ড ভিউজ সেকশনে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তিনি।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে রাজধানীর গুলশানে লেকশোর হাইটস হোটেলে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের ডিজিটাল সাংবাদিকতা ও উদ্ভাবনী কনটেন্ট নির্মাণে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ‘ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ দেওয়া হয়। ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম (ডিএমএফ) আয়োজিত এই দ্বিতীয় আসরে দেশের সেরা অনলাইন, মাল্টিমডিয়া সাংবাদিক, নির্মাতা ও ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক ড. রাশিদ আহমেদ হোসাইনি, প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার জাবেদ সুলতান পিয়াস, জিটিভির হেড অব মার্কেটিং ফেরদৌস নাঈম পরাগসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ডিজিটাল মিডিয়ার মানোন্নয়ন, সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মিডিয়া উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে কাজ করছে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম। প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার বিকাশ ও নৈতিক ডিজিটাল রিপোর্টিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এই অ্যাওয়ার্ড ভূমিকা রাখবে।

ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম আয়োজিত দ্বিতীয় আসরে সেরা অনলাইন ফিচার, মাল্টিমিডিয়া ফিচার, ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট, বিনোদন, আলোচিত সংবাদ- প্রিন্ট, টিভি, অনলাইন, ক্রীড়া, মফস্বল সাংবাদিকতা, প্রবাস সাংবাদিকতা এবং জুড়ি স্বীকৃত বিশেষ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যম জাগো নিউজ, বৈশাখী টিভি, ঢাকা পোস্ট, বাংলা ট্রিবিউন, যুগান্তর, কালবেলা, ডেইলি সান, এনটিভি, ৭১ টিভি, চ্যানেল আই, নিউজ ২৪সহ অন্যান্য গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম বাংলাদেশের ডিজিটাল সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষ ও উদ্ভাবন বাড়াতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

এমএমএআর/এমএস

