সাংবাদিকদের চুপ করালে সবার কণ্ঠ থেমে যায়: জাতিসংঘ মহাসচিব

সাংবাদিকদের চুপ করালে সবার কণ্ঠ থেমে যায়: জাতিসংঘ মহাসচিব
যখন সাংবাদিকদের চুপ করানো হয়, তখন সবার কণ্ঠ থেমে যায় বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
রোববার (২ নভেম্বর) সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত অপরাধের দায়মুক্তি অবসানের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন।
আন্তোনিও গুতেরেস সারাবিশ্বের গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষার আহ্বান জানান, যেন তারা নিরাপদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারেন।
তিনি সতর্ক করে বলেন, সত্য অনুসরণের পথে সাংবাদিকরা যে বাড়তে থাকা বিপদগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন, তার মধ্যে রয়েছে মৌখিক নির্যাতন, আইনগত হুমকি, শারীরিক হামলা, কারাদণ্ড, নির্যাতন এবং এমনকি মৃত্যু।
জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, চলুন একসঙ্গে দাঁড়াই, সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি, দায়বদ্ধতার দাবি জানাই এবং নিশ্চিত করি যে যারা ক্ষমতার সামনে সত্য বলছেন তারা যেন ভয় ছাড়া তা করতে পারেন।
সাংবাদিকদের ওপর সংঘটিত অপরাধের দায়মুক্তি অবসানের আন্তর্জাতিক দিবসটি প্রতি বছর ২ নভেম্বর জাতিসংঘের উদ্যোগে পালন করা হয়ে থাকে।
