সিপিআরডি-টিসিডব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ পেলেন আট সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
সিপিআরডি-টিসিডব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ পেলেন আট সাংবাদিক

বাংলাদেশের আটজন সাংবাদিক সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি) ও দ্য ক্লাইমেট ওয়াচ (টিসিডব্লিউ) কর্তৃক যৌথভাবে ঘোষিত সিপিআরডি-টিসিডব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ ২০২৫- এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

এই ফেলোশিপের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জলবায়ু সাংবাদিকতাকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (কপ৩০) এর আগে গভীর অনুসন্ধানভিত্তিক ও প্রমাণসমৃদ্ধ প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের সহায়তা করা।

এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি) ও দ্য ক্লাইমেট ওয়াচ (টিসিডব্লিউ)।

নির্বাচিত ফেলোরা হলেন দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাজিবুর রহমান, জাগো নিউজ২৪ ডট কম এর রায়হান আহমেদ, প্রতিদিনের বাংলাদেশের মেহেদি আল আমিন, আলাপ এর রুকাইয়া ইসলাম, দ্য ডেইলি স্টার এর মো. আসাদুজ জামান, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর মিজানুর রহমান ইউসুফ, বাংলানিউজ২৪ ডট কম এর শেখ তানজির আহমেদ ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
নওশাদ আলী হুসাইন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আট সাংবাদিককে তাদের প্রস্তাবিত প্রতিবেদন-ভাবনার ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের গল্পগুলো মূলত জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষয়ক্ষতি (Loss and Damage), ন্যায্য রূপান্তর (Just Transition), জীববৈচিত্র্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও কমিউনিটির স্থিতিস্থাপকতা- এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে।

ফেলোশিপের আওতায় নির্বাচিত সাংবাদিকরা মেন্টরশিপ ও সম্পাদকীয় পরামর্শের মাধ্যমে বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা বাংলাদেশের জলবায়ু বাস্তবতাকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত করবে।

২০২৪ সালে চালু হওয়া এই সিপিআরডি-টিসিডব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা কভার করতে এবং জটিল নীতি-আলোচনাকে সাধারণ পাঠকের জন্য বোধগম্য ও আকর্ষণীয় গল্পে রূপান্তর করতে সহায়তা করে আসছে।

প্রতিষ্ঠান দুইটি জানিয়েছে, তারা যৌথভাবে জলবায়ু প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। যা দক্ষিণ এশিয়ার কণ্ঠকে জোরালো করে এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ, উদ্ভাবন ও নেতৃত্বকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করে।

