বাবা হারালেন জাগো নিউজের অভিজিৎ কৌশিক
অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমের নিজস্ব প্রতিবেদক অভিজিৎ রায় কৌশিকের বাবা বিপ্লব কুমার রায় পরলোক গমন করেছেন।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে নিজ বাসায় বার্ধক্যজনিত কারণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
বিপ্লব কুমার রায় ছিলেন বোয়ালিয়া গ্রামের একজন সম্মানিত, শিক্ষিত ও সমাজসেবী ব্যক্তি। তিনি বেনীপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে গণিত বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সততা, দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। বড় মেয়ে তিথি রায় এবং ছেলে অভিজিৎ রায় কৌশিক।
বিপ্লব কুমার রায় বোয়ালিয়া সার্বজনীন দুর্গামন্দিরের সাবেক সভাপতি এবং বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও সাবেক সভাপতি হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এছাড়া জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, যার পরামর্শে গ্রামের বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
কৌশিকের বাবার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে জাগো নিউজ পরিবার। জাগো নিউজের সম্পাদক কে. এম. জিয়াউল হক, প্রধান প্রতিবেদক ইব্রাহীম হুসাইন অভি ও উপ-প্রধান প্রতিবেদক সাঈদ শিপন মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
