অ্যাটকোর মহাসচিব হলেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যন আব্দুস সালাম

প্রকাশিত: ১০:১০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালাম/ছবি সংগৃহীত

অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) মহাসচিব হয়েছেন একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালাম।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) অ্যাটকোর ৬৮তম নির্বাহী পরিষদের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অ্যাটকোর সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান মহাসচিবের অনুপস্থিতির কারণে একুশে টিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম মহাসচিব পদে দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

একুশে টেলিভিশনের সঙ্গে আব্দুস সালামের দীর্ঘ সংগ্রাম জড়িত। ২০০২ সালে তৎকালীন সরকার চ্যানেলটি বন্ধ করে দেওয়ার পর সাবেক চেয়ারম্যান এএস মাহমুদ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তিনি চ্যানেলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু পতিত সরকার হাসিনার আমলে আওয়ামী সমর্থিত আবদুস সোবহান গোলাপের তত্ত্বাবধানে একুশে টেলিভিশন দখলে নেয় লুটেরা এস আলম গ্রুপ। কারাগারে যেতে হয় আব্দুস সালামকে।

গত বছরের ৫ আগস্টের পর একুশে টেলিভিশনের হাল ধরেন আব্দুস সালাম। বর্তমানে তার নেতৃত্বে একুশে টেলিভিশনের কর্মীরা গৌরবের আসন পুনরুদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছে।

