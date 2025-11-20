ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট শুরু

ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট শুরু
পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) আয়োজনে বুধবার (১৯ নভেম্বর) থেকে শুরু হয়েছে ‘ফরচুন বরিশাল-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট-২০২৫’।
মওলানা ভাসানী জাতীয় হকি স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক এবং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক ও দলের ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক।
তিনি বলেন, ডিআরইউ প্রতি বছর নানা খেলাধুলার আয়োজন করে থাকে। আগামীতে ডিআরইউ খেলাধুলাকে আন্তঃ পর্যায়ে সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চাই। তিনি সবসময় ডিআরইউর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।
ডিআরইউর সভাপতি আবু সালেহ আকনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল। সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক মো. মজিবুর রহমানের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন অর্থ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হাই তুহিন, দপ্তর সম্পাদক রফিক রাফি, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মো. বোরহান উদ্দীন, আপ্যায়ন সম্পাদক মোহাম্মদ ছলিম উল্লাহ (মেজবাহ), কার্যনির্বাহী সদস্য মো. জুনায়েদ হোসাইন (জুনায়েদ শিশির), আকতারুজ্জামান, আমিনুল হক ভূঁইয়া ও সুমন চৌধুরী। এছাড়া ডিআরইউর সাবেক সভাপতি মুরসালিন নোমানী ও সৈয়দ শুকুর আলী শুভ উপস্থিত ছিলেন।
এবারের আসরে ৪৮টি মিডিয়া হাউসের অংশগ্রহণে ডিআরইউ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
এনএইচ/একিউএফ