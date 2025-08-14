সাজিদুল ইসলাম দুলালের জাতীয় যুব পুরস্কার স্থগিত
সাজিদুল ইসলাম দুলালের জাতীয় যুব পুরস্কার স্থগিত করা হয়েছে। পুরস্কার স্থগিত করে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) অফিস আদেশ জারি করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
এতে বলা হয়, গত ১২ আগস্ট সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ‘জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৫’। এ দিবস উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬ জন সফল আত্মকর্মী ও সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার দেওয়া হয়।
এদের মধ্যে প্রতিক্ষণ যুব ফাউন্ডেশনের আল সাজিদুল ইসলাম দুলাল পুরস্কার পান। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য আসায় তার পুরস্কার স্থগিত করা হয়েছে।
মিথ্যা তথ্য দিয়ে যুব সংগঠনের নিবন্ধন নেওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে সাজিদুল ইসলাম দুলালের বিরুদ্ধে।
