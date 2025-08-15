  2. জাতীয়

ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া সাদা পাথর ডেমরায় জব্দ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৩:২৯ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ভোলাগঞ্জের লুট হওয়া সাদা পাথর ডেমরায় জব্দ

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ সাদা খনিজ পাথর উদ্ধারে ঢাকার ডেমরার সারুলিয়ায় র‌্যাব-১১, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান ব়্যাব-১১ এর অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি ভোলাগঞ্জ এলাকা থেকে প্রায় দুই লাখ ঘনফুট সাদা পাথর অবৈধভাবে উত্তোলন করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা। একই সময় প্রায় ছয় লাখ ঘনফুট বালুও লুট হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ২৪০ কোটি টাকা।

স্থানীয় দয়ার বাজার, কলাবাড়ি ও ভোলাগঞ্জের ১০ নম্বর ঘাট থেকে এসব সাদা পাথর সংগ্রহ করে বিভিন্ন ক্রাশার মেশিনে পাঠানো হতো বলে জানা গেছে।

অবৈধ উত্তোলন রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এরই মধ্যে ধারাবাহিক অভিযান শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে র‌্যাব-১১ নারায়ণগঞ্জ, জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডেমরার সারুলিয়ায় বিপুল পরিমাণ আস্ত ও ক্রাশড পাথর উদ্ধারে অভিযান শুরু করে। অভিযানে এখান থেকে অন্তত ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার সম্ভব হবে বলেও জানান ব়্যাব-১১ এর অধিনায়ক।

ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে এইচ এম সাজ্জাদ বলেন, লুট হওয়া পাথরগুলো কোথায় আনলোড করা হয় তা জানতে গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু করি এবং এখানে (সারুলিয়া) কয়েকটা গদিতে ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর আমরা দেখতে পাই। অন্তত সাতটা গদিতে এ ধরনের পাথর আমরা পাই। শীতলক্ষ্যার তীরে গড়ে ওঠা গদিগুলোতে একদিকে পাথর আনলোড করা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রাশার মেশিন দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছিল, যাতে পাথরগুলো যে ভোলাগঞ্জের তা বোঝা না যায়।

তবে, এই পাথর লুট এবং মজুতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যায়নি বলে জানান তিনি।

মো. আকাশ/কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।