চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা টিপু দাশ গোপালকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় নগরীর পাথরঘাটা ব্রিক ফিল্ড রোডের মতিনাবাদ আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, টিপু দাশ গোপালের বিরুদ্ধে অন্তত ১০টি মামলা রয়েছে। জুলাই আন্দোলনে হামলা, ইসকনের বহিষ্কৃত সংগঠক চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের পক্ষে আদালতে হাঙ্গামা, সেনাবাহিনীর ওপর এসিড নিক্ষেপ, রাষ্ট্রদ্রোহ এবং বিভিন্ন অমানবিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে এসব মামলায়।
চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, টিপু দাশ নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সম্পাদক। তিনি চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের ক্যাডার হিসেবে পরিচিত।
গ্রেফতার টিপু দাশ গোপাল (৩৫) নগরীর পাথরঘাটা হরেশ চন্দ্র মুন্সেফ লেইনে শান্তনেশ্বরী মন্দিরের হরি বাবুর বাড়ির বাসিন্দা হরিজল দাশের ছেলে।
গত বছরের ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম নগরীতে ইসকন সংক্রান্ত উত্তেজনার ঘটনায় সেনাসহ পুলিশ ও যৌথ বাহিনীর ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় অন্তত ১২ জন আহত হন। এতে ৪৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫০০ থেকে ৬০০ জনকে আসামি করা হয়।
গত বছরের ৩০ অক্টোবর জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়। মামলার শুনানির সময় আদালত প্রাঙ্গণে তার অনুসারীরা ত্রাস সৃষ্টি করলে পুলিশ ও বিজিবি লাঠি এবং সাউন্ড গ্রেনেডের মাধ্যমে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। সংঘর্ষের সময় আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যা করা হয়।
আইনজীবী হত্যা, পুলিশের ওপর হামলা, কাজে বাধা, গাড়ি ভাঙচুর, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলা এবং ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় মোট ছয়টি মামলা হয়। টিপু দাশ এসব মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তাকে আজ শনিবার আদালতে পাঠানো হবে।
