৩৮তম বিসিএস

পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাকিবুল, সম্পাদক তারিক লতিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাকিবুল আলম ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক তারিক লতিফ সামি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) সাকিবুল আলম ভূইয়াকে সভাপতি ও ডিএমপির মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার তারিক লতিফ সামিকে (এসি) সাধারণ সম্পাদক করে ৩৮তম বিসিএস (পুলিশ) সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার(১৫ আগস্ট) অনলাইনে ভোটের মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন র‍্যাব হেডকোয়ার্টারের এএসপি সৌমিক হাসান, এটিইউএর এএসপি নাফিসুর রহমান নাফিস, দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর সার্কেলের এএসপি আ ন ম নিয়ামতউল্লাহ ও এসএসএফের এডি রুবাইয়াত সানজিদ হোসেন।

নির্বাচিত আংশিক কমিটির বিভিন্ন পদে আরও যারা আছেন:

• যুগ্ম সম্পাদক: ইশফাকুল কবির (এসি পেট্রোল, রমনা, ডিএমপি)
• অর্থ সম্পাদক: আসলাম সাগর (এসি ট্রাফিক, মোহাম্মদপুর, ডিএমপি)
• দপ্তর সম্পাদক: জুয়েল চাকমা (এসি, লালবাগ, ডিএমপি)
• নারী বিষয়ক সম্পাদক: নুসরাত ইয়াসমিন তিশা (এসি নারী পুলিশ, ডিএমপি)
• কল্যাণ ও ক্রীড়া সম্পাদক: রাসেল রানা (এসি কল্যাণ ও ফোর্স, ডিএমপি)
• কার্যনির্বাহী সদস্য: শরিফুল ইসলাম (এএসপি, এভিয়েশন সিকিউরিটি)

নবনির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক তারিক লতিফ সামি জানান, এই কমিটির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পুলিশের ৩৮ বিসিএস এর প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। আগামী দুই বছর এই কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

তিনি জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো কমিটি ঘোষণা করা হবে।

