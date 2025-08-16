‘রুকন না হলে চাকরি থাকবে না’, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা: ইফার ডিজি
‘রুকন না হলে চাকরি থাকবে না’- বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর আনা এমন অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক (ডিজি) আ. ছালাম খান। তিনি এ ধরনের কোনো বক্তব্য দেননি বলে জানিয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় সিলেট থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে মোবাইলে জাগো নিউজকে তিনি এসব কথা জানান।
এর আগে এদিন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী এক অনুষ্ঠানে অভিযোগ করে বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বলেছেন, ‘রুকন না হলে চাকরি থাকবে না’।
এই বিএনপি নেতা মূলত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পদমর্যাদার (রুকন) দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
রুহুল কবির রিজভীর এ বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ছালাম খান বলেন, ‘না, না, এটা মিথ্যা কথা। আমি এটা বলিনি। কেউ হয়তো তাকে ভুল তথ্য দিয়েছে, আমাকে হেয় করার জন্য।’
তিনি বলেন, ‘আমি এ ধরনের কথা বলিনি, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।’
শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদ পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ ও আহতদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘আজকে আমরা যেখানেই যাই সেখানেই শুনি, একটি সংগঠনের লোক তারা সেখানে বসে আছেন। ডিজি কে? তারা বলছে এটা একটি বিশেষ দলের লোক। ওরা ডিজিগিরি করছেন নাকি ওখানে তাদের সংগঠনের কাজ করছেন।’
তিনি বলেন, ‘আমি এমনও শুনেছি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যিনি ডিজি তিনি তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বলেছেন তোমরা রুকন না হলে তোমাদের চাকরি থাকবে না। এটা একদম সত্য কথা, আজকে আমাকে বলেছে, আমি আপনাদের সামনে কোনো মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছি না। এজন্য আহনাফ, মুগ্ধ, আবু সাঈদ, ওয়াসিম শেখ হাসিনার পুলিশের গুলিতে জীবন দিয়েছে? নিজের শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে পুলিশের গুলি বরণ করে নিয়েছে এই গণতন্ত্রের জন্য?’
