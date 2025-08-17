  2. জাতীয়

মেডিকেল বোর্ডের মিটিংয়ের পর ফারুকীর পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৭ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী/ফাইল ছবি

মেডিকেল বোর্ডের মিটিংয়ের পর সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানা যাবে বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। রোববার (১৭ আগস্ট) এই মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তবে তিনি কোন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কক্সবাজারে মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কশপে উপস্থিত থাকাকালীন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত কাজের প্রেশারের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত। সবাই তার জন্য দোয়া করবেন। আজ বিকেল ৩টার দিকে হাসপাতালে বোর্ড মিটিং বসবে। এই মিটিংয়ের পর জানানো সম্ভব হবে যে চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কি হবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া অন্য কোনো তথ্য দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

