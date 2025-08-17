  2. বিনোদন

মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। ছবি: সংগৃহীত

সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী কক্সবাজারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাকে ঢাকায় এনে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখন তিনি আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তার স্ত্রী অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।

গতকাল (১৬ আগস্ট) রাত ১০টার পর এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে কক্সবাজার থেকে ঢাকা আনা হয়। এরপর তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নুসরাত ইমরোজ তিশা আরও জানান, কক্সবাজারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি ওয়ার্কশপে থাকাকালে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারুকী। পরে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আপাতত তিনি আশঙ্কামুক্ত। স্বামীর দ্রুত সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তিশা।

সংস্কৃতি উপদেষ্টার একান্ত সচিব (পিএস) মুকতাদিরুল আহমেদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘স্যার হাসপাতালে আছেন, চিকিৎসকরা দেখছেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তিনি শঙ্কামুক্ত, শিগগির সুস্থ হয়ে যাবেন। সবাই স্যারের জন্য দোয়া করবেন। তিনি সবার দোয়া চেয়েছেন।’

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তিনি এখন স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

