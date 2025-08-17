  2. জাতীয়

ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস

ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং-১৭৭৬) এর ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়কারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। তিনি বলেন, শ্রমিক শ্রেণি মানবসভ্যতার বিকাশের নেপথ্যের কারিগর। তারা পরিশ্রম, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে সভ্যতা বিনির্মাণের পাশাপাশি শিল্পকর্ম, সেবা, উন্নয়ন- দৈনন্দিন জনজীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য এমন কাজগুলো করে যাচ্ছে। তারা সবচেয়ে অবহেলিত। তাদের জীবনে কোনো শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, পথে পথে সন্ত্রাস-ডাকাতি-ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে পরিবহন সেক্টর অতিষ্ঠ। এ সেক্টরে ৭৫ লাখ শ্রমিক এবং বড় বাণিজ্যিক বিনিয়োগ থাকার পরও সবচেয়ে বেশি বদনাম বহন করে চলতে হচ্ছে। সব ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিহার করে পরিবহন সেক্টরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিমুল বিশ্বাস বলেন, রাষ্ট্র-সরকার ও সমাজে পরিবহন সেক্টরের শ্রমিকদের দুর্নাম ঘোচানোর জন্য গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করে পরিবহন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ এবং আত্মসমালোচনা গ্রহণ করে বাংলাদেশের শোষিত-বঞ্চিত সাত কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য পরিবহন শ্রমিকদের কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, সড়কপথে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা-অরাজকতার বিরুদ্ধে পরিবহন সেক্টরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবহন সেক্টরের নেতৃত্বকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যাত্রী, পথচারী ও জনগণের যে কোনো অভিযোগ নিরসনের জন্য পরিবহন শ্রমিক নেতৃত্বকে কাজ করতে হবে।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আউয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির খান। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুস সালাম, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল বাতেন ও সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল আলমসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

