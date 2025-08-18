  2. জাতীয়

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিভিন্ন বাহিনীতে ২৭৬৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীতে নতুন করে ২৭ হাজার ৬৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‌‘আপনারা সব সময় বলেন যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কোনো নিয়োগে হয়নি। আমি আপনাদের পরিসংখ্যান দিচ্ছি- এ পর্যন্ত পুলিশে ১৫ হাজার ৮৫১ জন নতুন নিয়োগ দিয়েছি। এরা কেউই ক্যাডার সার্ভিসের নয়। এছাড়া বিজিবিতে ৪ হাজার ৪৬৯ জন, আনসারে ৫ হাজার ৫৫১ জন, কারা অধিদপ্তরে এক হাজার ৫৫৮ জন, ফায়ার সার্ভিসে ২০৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। র্যাব এবং নৌবাহিনীতে নতুন করে আনা হয়েছে।’

নতুন নিয়োগ করা জনবল আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

