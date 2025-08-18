  2. জাতীয়

অবৈধ সম্পদ

সাবেক এমপি কাজী নাবিলের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
সাবেক এমপি কাজী নাবিলের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন
সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

অনুমোদিত অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাজী নাবিল আহমেদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৭ কোটি ৩৫ লাখ ৬৪ হাজার ৩৫৪ টাকা অর্জন করেন। এছাড়া তার নিজ ও যৌথ নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংকের ৪৫টি হিসাবে মোট ১০৯ কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার ৯৮৯ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে জমা হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ৯৪ লাখ টাকা, আর উত্তোলন হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা।

দুদক অভিযোগ করেছে, এসব অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করা হয়েছে।

আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

কাজী নাবিল আহমেদ যশোর-৩ আসন থেকে একাধিকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিরও একজন সদস্য ছিলেন।

এসএম/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।