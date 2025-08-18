অবৈধ সম্পদ
সাবেক এমপি কাজী নাবিলের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।
অনুমোদিত অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাজী নাবিল আহমেদ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৭ কোটি ৩৫ লাখ ৬৪ হাজার ৩৫৪ টাকা অর্জন করেন। এছাড়া তার নিজ ও যৌথ নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংকের ৪৫টি হিসাবে মোট ১০৯ কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার ৯৮৯ টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে জমা হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ৯৪ লাখ টাকা, আর উত্তোলন হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা।
দুদক অভিযোগ করেছে, এসব অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করা হয়েছে।
আসামির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা, ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
কাজী নাবিল আহমেদ যশোর-৩ আসন থেকে একাধিকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিরও একজন সদস্য ছিলেন।
