বেসিক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করায় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চার্জশিট

বেসিক ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করায় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চার্জশিট
বেসিক ব্যাংকের ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরে প্রতারণা ও চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে ৭৫ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯২ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যবসায়ী সিংকু আকরামুজ্জামানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি জানিয়েছেন।
এর আগে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে সিংকু আকরামুজ্জামানের নামে মামলা করে দুদক। ওই মামলার বাদী ছিলেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. শিহাব সালাম।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, আসামি সিংকু আকরামুজ্জামান মেসার্স বিজনেস রিসোর্সেস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে শতভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংক পিএলসির সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। ওই চুক্তির আওতায় ৫১ হাজার ৫০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস (আনুপাতিক ভূমি ও গাড়ি পার্কিংসহ) মোট ৮০ কোটি টাকায় ব্যাংকটির কাছে বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেয়।
চুক্তি অনুযায়ী বেসিক ব্যাংক ৮০ কোটি টাকার মধ্যে ৭৫ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯২ টাকা ৬৬ পয়সা মেসার্স বিজনেস রিসোর্সেস লিমিটেডের হিসাবে পরিশোধ করে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ না করায় ব্যাংকের কাছে ফ্লোর স্পেস হস্তান্তর করা হয়নি।
চার্জশিটে আসামি সিংকু আকরামুজ্জামান দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪২০ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
