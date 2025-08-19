  2. জাতীয়

অবৈধ গ্যাস সংযোগ: ঢাকা-গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জে তিতাসের অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।

সোমবার (১৮ আগস্ট) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ঢাকার তুরাগে ছয়টি স্থানে পরিচালিত অভিযানে ৫২টি ডাবল ও একটি সিঙ্গেল আবাসিক চুলার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও প্রায় ২০০ ফুট অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ করা হয়। এছাড়া একটি বাণিজ্যিক বয়লার ও তিনটি বাণিজ্যিক ড্রায়ারের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ অভিযানে তিন লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এই অভিযানের খবর জানা গেছে।

তথ্য বিবরণীতে আরও জানা যায়, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পরিচালিত অভিযানে ২০টি বহুতল ভবন ও পাঁচটি টিনশেড বাড়ির মোট ২৬০টি ডাবল চুলার অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। একজন অবৈধ গ্যাস এক ব্যবহারকারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ অভিযানে প্রায় ২৯০ ফুট অবৈধ পাইপলাইন ও পাঁচটি অবৈধ রেগুলেটর জব্দ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পাঁচটি স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ অভিযানে আল মদিনা হোটেল অ্যান্ড সুইটস ও সোনার বাংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের ব্যবহৃত বার্নার এবং অন্যান্য অবৈধ সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এসময় দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুটি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া ১৯০টি বাড়িতে অবৈধভাবে ব্যবহৃত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

