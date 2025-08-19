  2. জাতীয়

কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অতিরিক্ত এসপি হাফিজ সাময়িক বরখাস্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুক। ছবি: সংগৃহীত

গত ছয় মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ জুলাই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের আদেশ জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাফিজ আল ফারুক গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।

সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় যেদিন থেকে অনুপস্থিত সেদিন থেকে সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।

গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে হাফিজ আল ফারুক দীর্ঘদিন ধরে ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগে এডিসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ছুটি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এখন পর্যন্ত ২০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

