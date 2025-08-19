রাজধানীতে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো কাপড় ব্যবসায়ীর

রাজধানীতে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে প্রাণ গেলো কাপড় ব্যবসায়ীর
রাজধানীর গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট এলাকায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে মো. মিজানুর রহমান (৪০) নামে এক কাপড় ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়েন মিজানুর। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি মারা যান।
মিজানুরের ভাই মাইনুদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আমার ভাইয়ের নূরজাহান মার্কেটে কাপড়ের দোকান রয়েছে। আজ সাদ্দাম মার্কেট এলাকা থেকে বাসে করে গুলিস্তানে যাওয়ার পথে অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে। পরে বাসের হেলপার তাকে জিরো পয়েন্টে রেখে যায়। আমরা খবর পেয়ে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ৬০১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করি। পরে বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, আমাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায়। বর্তমানে ভাই যাত্রাবাড়ীর সাদ্দাম মার্কেটে এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। ভাই চার সন্তানের জনক ছিলেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এমএএইচ/এএসএম