বিভিন্ন দেশে উড়োজাহাজের চাকা মজুত করছে বিমান

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ/ফাইল ছবি

কারিগরি সক্ষমতা বাড়াতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন আউটস্টেশনে অতিরিক্ত চাকা মজুত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীরের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিমানের ফ্লাইট কারিগরি ত্রুটির মুখে পড়ায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানের কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে জেদ্দা, দুবাই, মদিনা, দাম্মাম, আবুধাবি ও শারজাহতে অতিরিক্ত চাকা মজুত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আউটস্টেশনে আপদকালীন প্রয়োজনে যেন দ্রুত চাকা প্রতিস্থাপন করা যায়, এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চাকা সংগ্রহের জন্য এরই মধ্যে ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি জেদ্দায় বিমানের চাকা ফেটে যাওয়ার ঘটনা তদন্তে পরিচালককে (ফ্লাইট অপারেশনস) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিচালক (প্রকৌশল ও ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট) এবং প্রধান প্রকৌশলীরা সরাসরি তত্ত্বাবধানে ডিরেক্ট সুপারভিশন জোরদার করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) থেকে রাত্রিকালীন বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ শিফট চালু হয়েছে, যা সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে বিমানের ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা চলছে। এ প্রক্রিয়ায় বোয়িংয়ের সঙ্গে আলোচনা করে কম্পোনেন্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম (সিএসপি) তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যাত্রীদের সুরক্ষা ও আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে প্রযুক্তিগত নির্ভরযোগ্যতা এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা মান বজায় রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

