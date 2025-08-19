মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি
সহায়তার জন্য ব্রিটিশ চিকিৎসকদলের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার কৃতজ্ঞতা
ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে গত জুলাই মাসে বিমান দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত রোগীদের সহায়তায় এগিয়ে আসায় ব্রিটিশ চিকিৎসকদলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস । মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ব্রিটিশ চিকিৎসকদল তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি এ কৃতজ্ঞতা জানান।
বিমান দুর্ঘটনায় দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার জন্য নয় সদস্যের চিকিৎসকদল পাঠিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার মঙ্গলবার রাতে এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, ৯ আগস্ট ঢাকায় পৌঁছানো এ দলটি শুধুমাত্র আহত রোগীদের চিকিৎসাই করেনি , বরং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সহায়তা করছে।
প্রধান উপদেষ্টা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বলেন, আপনাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের সবকিছু এত দ্রুত সংগঠিত করা সহজ ছিল না। আমাদের কাছে এটি পরিচালনার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল না, তাই আমরা এক ধরনের সমস্যায় ছিলাম।
তিনি আরও বলেন, আপনাদের উপস্থিতি দেখে এমনকি একজন রোগীর কাছে পৌঁছানোর আগে থেকেই পুরো জাতি সুস্থ বোধ করল। আমরা খুবই খুশি যে আপনাদের সময়মতো আসা সম্ভব হয়েছে এবং পুরো জাতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।
অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক উপস্থিত ছিলেন।
একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক বলেন, ‘বাংলাদেশিরা যে যন্ত্রণা ভোগ করছে আমরা তা অনুভব করি’।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ব্রিটিশ চিকিৎসকদের সফর তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল – জরুরি সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা প্রোটোকল স্থাপন এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি।
প্রধান উপদেষ্টা চিকিৎসকদলের কাছে ভবিষ্যতের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা জানতে চান এবং বলেন, বাংলাদেশ চাইছে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের কর্মীরা ব্রিটিশ দলের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করুক এবং তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হোক।
প্রধান উপদেষ্টা সুস্থ হওয়া রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও গুরুত্বারোপ করেন এবং ব্রিটিশ দলকে কিছু ফলো-আপ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।
আগামী ২৪ আগস্ট ব্রিটিশ চিকিৎসকদল ঢাকা ত্যাগ করার কথা রয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর, ভারত এবং চীনের পর যুক্তরাজ্য চতুর্থ দেশ হিসেবে চিকিৎসা দল পাঠায়।
এমইউ/এমআইএইচএস/জেআইএম