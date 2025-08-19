সরকারি কর্মচারীদের চিকিৎসা, দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাড়ল
সরকারি কর্মচারীদের দাফন-অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ বিভিন্ন অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড থেকে এ অনুদান দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রস্তাবের পর অর্থ বিভাগের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুদানের হার পুনর্নির্ধারণ করে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার অনুদান দুই লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা করা হয়েছে। আর সাধারণ চিকিৎসার অনুদান ৪০ হাজার টাকা থেকে বাড়ি ৬০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
সরকারি কর্মচারীদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ৩০ হাজার টাকা থাকে বাড়ি ৫০ হাজার টাকা এবং সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা করা হয়েছে।
এছাড়া যৌথ বিমার এককালীন অনুদান দুই লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা এবং মাসিক কল্যাণ ভাতা দুই হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বরাদ্দকৃত অর্থ ও নিজস্ব রিসোর্স সিলিংয়ের মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। এ বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না।
প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়ে অনুদান বিতরণের নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এ ব্যয়ে সকল ধরনের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।
আরএমএম/বিএ/এএসএম