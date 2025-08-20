  2. জাতীয়

আমরা সবাই মিলে ভালো থাকতে চাই: ডিএমপি কমিশনার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে কথা বলছেন ডিএমপি কমিশনার

ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, বাংলাদেশে একই গ্রামে পাশাপাশি পূজা ও নামাজের আয়োজন হয়। কখনো বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। এই সম্প্রীতি ধরে রেখে আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে হবে। আমরা সবাই মিলে ভালো থাকতে চাই।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে কেন্দ্রীয় জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। উদ্বোধক ছিলেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী তপন চন্দ্র মজুমদার। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী জয়ন্ত কুমার দেব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়- একতাবদ্ধতা ও আত্মশক্তির জাগরণ। সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করা এবং কর্তব্যে নিষ্ঠাবান থাকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের সত্যিকারের ভক্তির প্রকাশ।

এসময় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বাংলাদেশের সামাজিক সম্প্রীতির মূল ভিত্তি। জন্মাষ্টমী উৎসবের শোভাযাত্রা ও অন্যান্য কার্যক্রম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই উপমহাদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলেমিশে উৎসব পালন করে আসছে। বাংলাদেশে একই গ্রামে পাশাপাশি পূজা ও নামাজের আয়োজন হয়, কখনো বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। এই সম্প্রীতি ধরে রেখে আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে হবে। আমরা সবাই মিলে ভালো থাকতে চাই।

অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন ও গীতাপাঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া জন্মাষ্টমীর ধর্মীয় তাৎপর্য, হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য ও সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।

