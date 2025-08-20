চট্টগ্রামে ৫০ লাখ টাকার ভেজাল যৌন উত্তেজক ওষুধ জব্দ, গ্রেফতার ২
চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ লাখ টাকার অবৈধ ও ভেজাল যৌন উত্তেজক ওষুধ জব্দ করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতাররা হলেন- আমীর হোসেন (২২) ও কফিল উদ্দিন (২০)।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত পৌনে ১২টার দিকে পাঁচলাইশ থানার ষোলশহর তালতলা বন গবেষণাগার স্কুলের দক্ষিণ পাশে সোনিয়ার মায়ের কলোনিতে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে তিন বস্তা ট্যাবলেটের কৌটা, আট বস্তা কথিত ন্যাচারাল ড্রিংকিং পাউডার এবং তিন বস্তা নীল রঙের পাউডারের প্যাকেট জব্দ করা হয়। এসবের বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ ১৭ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান বিষয়টি নিশ্চিত করেন জানান, ষোলশহর এলাকার রোকসানা বেগম নামে এক নারীর টিনশেড ঘর থেকে ৪৫০ কৌটা অবৈধ ও ভেজাল যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও এক হাজার ৮০০ পাতা যৌন উত্তেজক পাউডার জব্দ করা হয়েছে। এগুলোর আনুমানিক মূল্য ৫০ লাখ ১৭ হাজার টাকা। তবে অভিযানকালে রোকসানা বেগমকে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় গ্রেফতার ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
