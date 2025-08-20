দুই দিন দেশজুড়ে বৃষ্টির আভাস

দুই দিন দেশজুড়ে বৃষ্টির আভাস
মঙ্গলবার থেকে সারাদেশে বৃষ্টি বেড়েছে। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হওয়ায় বৃষ্টিপাতের এই প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। আজও দেশজুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আভাস রয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
একই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। আজ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।
আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক জানিয়েছেন, মৌসুমি বায়ু দক্ষিণাঞ্চলে বেশি সক্রিয়। তাই উপকূলে বেশি বৃষ্টি থাকতে পারে। বৃহস্পতিবারও (২১ আগস্ট) সারাদেশে বৃষ্টির আভাস রয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে ভ্যাপসা গরম কমতে পারে।
এছাড়া আগামী ২৪ আগস্টের পর থেকে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমতে পারে বলে জানান আবহাওয়াবিদ নাজমুল হক।
আরএএস/ইএ/এএসএম