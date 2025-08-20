শাহজালালে বিমানের ১০টি টায়ার চুরি

শাহজালালে বিমানের ১০টি টায়ার চুরি
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজের ১০টি টায়ার চুরি হয়েছে। এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে বিমান। এছাড়া জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত করছে প্রতিষ্ঠানটি।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, ১৬ আগস্ট ওই টায়ারগুলো চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ১৮ আগস্ট বিমানবন্দর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন বিমানের সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) মো. জামাল হোসেন।
ওই জিডিতে বলা হয়, ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স মালিকানাধীন ১০টি আনসার্ভিসেবল টায়ার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ম্যাটরিয়াল ম্যানেজমেন্ট সুপারভাইজার মো. আরমান হোসেন ও স্টোর হেলপার শামসুল হককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারা জানান, তারা একজনের যোগসাজশে বিমানের ওই ১০টি টায়ার সরিয়ে ফেলেন তারা।
জানতে চাইলে বিমানের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ বি এম রওশন কবীর জাগো নিউজকে বলেন, মূলত ল্যান্ডিং গিয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে টায়ার। এমন ১০টি টায়ার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনা গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে বিমানের নিরাপত্তা বিভাগ। তদন্তের পর জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
