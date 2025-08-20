জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেট প্রধানের ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন স্বপন ও তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে সিআইডি।
বুধবার (২০ আগস্ট) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।
জসীম উদ্দিন বলেন, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি পাঠানোর উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট করে ৮ হাজার কোটি টাকা আদায় করেন রুহুল আমিন স্বপন ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা। ওই অর্থ আত্মসাৎ করে বাড়ি ও জমি কিনে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন স্বপন। এতে তিনি মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ করেন।
তিনি বলেন, রুহুল আমিন স্বপনের জনশক্তি রপ্তানির প্রতিষ্ঠান ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের নামে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বনানী ও উত্তরা এলাকার ৭টি দলিলে মোট জমির পরিমাণ ২৩১ কাঠা। এসব জমির দলিল মূল্য ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। এসব জমিতে ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন অবকাঠামোসহ ৫০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে।
ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম, সিআইডির অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত ওই সম্পত্তির ওপর ক্রোকাদেশ দেন বলেও জানান জসীম উদ্দিন।
তিনি আরও বলেন, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির সিন্ডিকেটের মূল হোতা রুহুল আমিন স্বপনসহ সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে সিআইডির অনুসন্ধান চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
