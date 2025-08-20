‘আমি প্রবাসী’র পরিবর্তে নতুন প্ল্যাটফর্ম ‘ওইপি’ উদ্বোধন
প্রবাসীদের জন্য ‘আমি প্রবাসী’ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তে নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্লাটফর্ম (ওইপি)’ এনেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। আইএলও’র সহযোগিতায় আনা নতুন এ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিএমইটি থেকে সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান ও প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তিসহ নানান সুবিধা মিলবে।
বুধবার (২০ আগস্ট) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন এ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন করেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
এসময় ড. আসিফ নজরুলের একান্ত সচিব সারওয়ার আলম বলেন, সরকারের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম এটি। যার ফলে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা স্বল্প সময়ে এবং কম অভিবাসন ব্যয়ে বহির্গমন ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশ যেতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী ব্যক্তি, রিক্রুটিং এজেন্সি, বিদেশি নিয়োগকর্তা ও বাংলাদেশ মিশন- সবার তথ্য থাকবে।
নতুন প্ল্যাটফর্মের সুবিধার বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো নিয়োগকর্তা এই পোর্টাল থেকে চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী বাছাই করতে পারবেন। কর্মী নির্বাচিত হলে তার ফোন নম্বরে মেসেজ যাবে, এতে কর্মী বুঝতে পারবেন যে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে কোনো দালালের প্রয়োজন হবে না।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নতুন এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশি নিয়োগকর্তা চাকরির প্রস্তাব বা চাহিদা বা ভিসা বা কর্মসংস্থান চুক্তি অনলাইনে দাখিল করতে পারবে। এরপর দূতাবাস তথ্য যাচাই করে সত্যায়ন করে দেবে, যা অনলাইনে সরাসরি বিএমইটিতে আসবে। এতে নিয়োগকর্তা কোম্পানি বা তার প্রতিনিধি বা এজেন্টকে সশরীরে দূতাবাসে উপস্থিত হতে হবে না।
