অবৈধ সম্পদ
দুই সাবেক মন্ত্রীর পিএ-এপিএসের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন
অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুই সাবেক মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) ও এপিএসের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার (২০ আগস্ট) কমিশনের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
দুদক জানায়, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের ব্যক্তিগত সহকারী মাকসুদুল হাসান ও তার স্ত্রী হাসনাতুল হাসনার বিরুদ্ধে আলাদা দুটি মামলার অনুমোদন করা হয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী মাকসুদুল হাসান সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের বাইরে ৬৯ লাখ ৪৩ হাজার টাকার সম্পদ অর্জন করেন। একই সঙ্গে তার স্ত্রী হাসনাতুল হাসনার নামে ৭৬ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন করে তা ভোগদখল করেছেন। এ মামলায় মাকসুদুল হাসানকেও আসামি করা হয়েছে।
এছাড়া সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের এপিএস মো. রাশেদুল কাওসার ভূইয়ার (জীবন) বিরুদ্ধেও মামলা অনুমোদন দিয়েছে দুদক। তিনি ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এপিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান পদে থাকাকালে বৈধ আয়ের উৎস ছাড়াই তিনি ৩ কোটি ১৪ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর বিপরীতে বৈধ আয় হিসেবে তিনি দেখাতে পেরেছেন মাত্র ৮৩ লাখ টাকা।
মো. আকতারুল ইসলাম বলেন, রাশেদুলের স্ত্রী লুৎফুন নাহারের নামে–বেনামে বিপুল সম্পদ ও ব্যাংক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব অর্থ অন্য মাধ্যমে বিনিয়োগ বা স্থানান্তর করা হয়েছে কি না তা যাচাইয়ে তাকে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে।
