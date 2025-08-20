  2. জাতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতে যে ৩১ দফা দিয়েছে সেগুলোই আসল সংস্কার বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, বিএনপি বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের আমলেই রাষ্ট্র মেরামতের কর্মসূচি দিয়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিএনপিই দেশের সংস্কার করবে।

বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে নগরীর বাকলিয়া এলাকায় বিএনপি চেয়ারপারসনন বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পূর্ব ও পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডে চাল ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ এবং বিএনপির সদস্য ফরম পূরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় মেয়র বলেন, খালেদা জিয়া সবসময় মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন। গত ১৬ বছরে একমাত্র নেত্রী যাকে জোরপূর্বক জেলে পাঠানো হয়েছে। খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

নগরের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আমি মেয়র পদে দায়িত্ব নেওয়ার সাত-আট মাসের মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনে ৫০ শতাংশ কাজ আল্লাহর রহমতে শেষ করেছি, বাকি কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। চকবাজার এলাকায় ফুটপাত দখলমুক্ত করা হয়েছে, কাউকে উচ্ছেদ না করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের রাস্তার উন্নয়নকাজ চলমান রয়েছে, বর্ষায় ভেঙে যাওয়া সড়কগুলোর কাজ চলমান রয়েছে।

শাহাদাত হোসেন বলেন, পরিচ্ছন্ন নগরী গড়তে শুধু সিটি করপোরেশনের কর্মচারীদের দায়িত্ব নয় নাগরিকদেরও সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে। যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, প্লাস্টিক ও পলিথিন ফেলা যাবে না। এগুলোই জলাবদ্ধতার মূল কারণ।

তিনি আরও বলেন, আগ্রাবাদ একটি বাণিজ্যিক এলাকা। প্রতিদিন এখানে দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী ও পর্যটক যাতায়াত করেন। অফিস সময়ে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে হকার বসে নগরীতে যানজন ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে। তাই সেখানে হকারদের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত অস্থায়ী ভ্যানগাড়ি ও ছাতা ব্যবহার করে হকাররা দোকান বসাতে পারবেন। তবে দিনের বেলা ব্যবসার নামে কোনোভাবেই রাস্তা দখল করা যাবে না। এছাড়া যেসব হকার ব্যবসা করবেন তাদের ব্যবসা ভ্রাম্যমাণ হতে হবে, স্থায়ীভাবে নালা, সড়ক, ফুটপাত দখল করে হকার ব্যবসার নামে দখলদারি চলবে না।

এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক নুরুল আলম রাজু, সাবেক গণশিক্ষা সম্পাদক ইব্রাহিম বাচ্চু, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আমিন মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক কাউন্সিলর মো. তৈয়ব প্রমুখ।

