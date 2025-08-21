  2. জাতীয়

চার বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির আভাস, শঙ্কা পাহাড়ধসের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
চার বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির আভাস, শঙ্কা পাহাড়ধসের
ঢাকাসহ দেশের চারটি বিভাগে অতি ভারী বর্ষণের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগে পাহাড়ধসের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আবহাওয়া অফিসের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) থেকে অতি ভারী (১৮৮ মিলিমিটার/২৪ ঘণ্টা) বৃষ্টি হতে পারে।

অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

