ঢাকা কলেজ-সিটি কলেজ শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে আহত দুজন ঢামেকে
ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন।
তারা হলেন- ঢাকা কলেজ প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সাব্বির (২২) ও একই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. জামির (২১)।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক জানান, ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের সংঘর্ষের ঘটনায় দুই ছাত্র ঢাকা মেডিকেলে এসেছে। তাদের জরুরিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
