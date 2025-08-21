  2. জাতীয়

দাবি ও শর্ত পূরণ না হলে ‘নির্বাচন হবে না’: জামায়াত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০১ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াত নেতা হামিদুর রহমান আযাদ/ছবি: জাগো নিউজ

পিআর, সংস্কার, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ও সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এসব শর্ত ও দাবি পূরণ করেই অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনে যেতে হবে বলে দলের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে জামায়াতে ইসলামী। এসব শর্ত ও দাবি পূরণ না হলে ‘নির্বাচন হবে না’ বলেও জানিয়েছে দলটি।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হওয়া নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। এমনকি এ বছরের ডিসেম্বরে নির্বাচন হলেও জামায়াতের আপত্তি নেই। আমাদের পক্ষ থেকেই ফেব্রুয়ারি বা এপ্রিলে নির্বাচনের টাইমলাইন দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল।

জামায়াতের দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা অন্যান্য দাবির সঙ্গে একটা কথা জোরালোভাবে বলছি—সবার সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) তৈরি করতে হবে, যেটা এখনো অনুপস্থিত আছে।

জামায়াতের সাবেক এ সংসদ সদস্য বলেন, ভোটের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো দৃশ্যমান নয়। সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে। যেটা এখনো অনুপস্থিত। আমাদের এ উদ্বেগ নিরসনে কাজ করা হচ্ছে বলে ইসি আশ্বস্ত করেছে।

পিআর পদ্ধতি ছাড়া জামায়াত নির্বাচনে যাবে কি না—এমন প্রশ্নে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ফেয়ার ইলেকশনের ব্যাপারে আমরা সবসময় সিনসিয়ার ছিলাম। পিআর পদ্ধতিটা আমরা মনে করি দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। এটি বেস্ট পদ্ধতি, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক হবে। পিআর পদ্ধতিতে ভোটারদের যথাযথ মূল্যায়ন হবে।

তিনি বলেন, জনগণ চাইলে পিআর পদ্ধতিতে সরকারকে যেতেই হবে। সময়ই উত্তর দেবে। এজন্য আমরা জনমত গঠন করবো।

জামায়াতের এ নেতা আরও বলেন, নির্বাচনের জন্য যে শর্ত এবং দাবিগুলো আমরা দিয়েছি সেগুলো এনসিউর করেই সরকারকে নির্বাচনে যেতে হবে। তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নির্বাচন হবে। অন্যথায় নির্বাচন হবে না।

